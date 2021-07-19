Bayramda 100 bin otomobil kiralandı

Oto kiralama sektörü yasakların kalkmasının ardından çifte bayram etti. Kurban Bayramı için araç satın almak isteyen vatandaşlar fiyatların uçmasıyla kiralamaya yöneldi. Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, kiralama sektöründe bayram verilerini değerlendirdi.

MEVCUT YETMEDİ TAKVİYE YAPILDI

Yolcu360 ekosistemindeki 100 bini aşkın aracın bayram öncesi rezerve edildiğini belirten Yıldırım, “Araçla seyahat gittikçe popülerleşiyor. Bunun etkisi araç kiralamada hissediliyor. İnsanlarda özgürce seyahat etme duygusunun artması da araç kiralamaya olan yönelimi arttırıyor. Araç kiralamaya olan ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Normalleşme ile birlikte turizm ve araç kiralama sektörünün de birlikte hareketleneceğini ve yasaksız ilk bayramda talebin yüksek olacağını biliyorduk. Ülke çapındaki tedarikçilerimiz, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde filolarına takviyeler yaptılar.

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Kiralama oranlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 125’lik bir artış yaşandı” dedi.

ORTALAMA KİRALAMA SÜRESİ 5 GÜNÜ BULDU

Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi. Umut Yıldırım, “Misafirlerimiz normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaları tercih ettiler ve bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor. İlk defa kiralama yapacak misafirlerimizin oranında da önemli bir artış var. Yolcu360 ekosisteminin sektöre en önemli katma değerlerinden biri de bu artış. Ekosistemimizdeki tüm araçların rezerve edilmiş olması da araç kiralamaya olan güvenin her geçen gün arttığının bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

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PAHALI OTOMOBİL FİYATLARI KİRALIK ARACA YÖNELTTİ

Kiralamayla ilgili araştırma yapan arabam.com’da katılımcılara neden araç kiralamayı düşündükleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 48,1’i araç fiyatları arttığı için otomobil kiralayacağını söyledi. Tüketicilerin yüzde 18,2’si satın almak istediği temiz aracı bulmak zor olduğu için, yüzde 11,7’si arıza-kaza ve bunun gibi durumlarda tamirat işleriyle zaman kaybetmek istemediği için, yüzde 10,4’ü uzun süre aynı aracı kullanmak istemediği için araç kiralayacağını söyledi.

Umut Yıldırım

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