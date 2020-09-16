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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yöresel lezzetler tek tıkla kapıda: ​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ePttAVM'den büyük işbirliği

Yöresel lezzetler tek tıkla kapıda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ePttAVM'den büyük işbirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ePttAVM önemli bir iş birliğine gidiyor. Protokolle 81 ildeki envantere kayıtlı olan 489 çeşit coğrafi işaretli ürüne tek bir platform üzerinden ulaşılabilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde ilk kez işaretini verdiği çalışmada sona gelindi. Tüketiciler için ürünün kaynağı ve karakteristik özellikleri arasındaki bağlantıyı göstererek, kalite garantisi veren coğrafi işaretli ürünler için TOBB ve ePttAVM.com önemli bir çalışma başlatıyor. Çalışma kapsamında iki kurum protokol imzalayacak ve bu kapsamda bir platform kurulacak. Bugüne kadar Türk Patent ve Marka Kurumuna tescili yapılan 489 coğrafi işaretli ürüne ePttAVM.com platformu üzerinden ulaşılabilecek. Böylece 81 ilde tescili yapılan ürünler arasında yer alan Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri, Kars kaşarı gibi ürünler tek tıkla kapıya gelecek.

2 BİN 500’E YAKIN ÜRÜN VAR

  • Türk Patent’e kayıtlı 489 coğrafi işaretli ürünün yüzde 25.7’si Adana biber salçası, karpuzu, Adapazarı beyaz kestane kabağı, Akşehir kirazı, Zivzik narı, Van gül reçeli gibi işlenmiş ve işlenmemiş meyve, sebze ve mantarlardan, yüzde 20.4’ü ise yemek ve çorbalardan oluşuyor. Ürünlerin yüzde 13.6’sı ise fırın ürünleri, hamur işleri ve tatlılardan oluşurken, halı ve kilimlerin oranı ise yüzde 6. Van otlu peyniri, Kars kaşarı gibi ürünler ile çikolatalar ise yüzde 4’erlik bir yüzdeye sahip. Türk Patent ve Marka Kurumunun envanterine göre, Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı ise 2 bin 500’e yakın.

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