​Ziraat'in net kârı 161 milyar lira

Ziraat Bankası, 2025 yılında da güçlü finansal performansını sürdürerek ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan stratejik alanlara odaklanmaya devam etti. Aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8,5 trilyon lira seviyesine ulaştıran banka, özkaynaklarında sağladığı yüzde 55 büyümeyle bilanço dengesinden taviz vermeden güçlü finansal yapısını korudu. Böylelikle, 2025'te bankanın bilanço büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise 218 milyar doların üzerine çıktı. Banka, geçen yıl sonunda 161 milyar lira net kâr elde etti.​​​​​​​

5,8 TRİLYON LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdi kredilerdeki yüzde 48'lik artışla 4,2 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerde yüzde 51 artışla 1,6 trilyon liraya yükselerek, toplam 5,8 trilyon lirayı aştı. Banka etkin kredi süreçleri ile kredi portföyünü büyütürken, aktif kalitesini korumaya devam etti. Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu, TL odaklı kredi politikaları çerçevesinde nakdi kredilerin yüzde 60'tan fazlası TL kredilerden oluştu.

İHRACATIN %25'İNE ARACILIK ETTİ

Nakdi kredilerinin yüzde 84'ünü reel sektöre kullandıran banka, başta tarım, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm sektörlere güçlü destek sağladı. Ziraat Bankası, tarım ekosisteminin en güçlü destekçisi olmayı da sürdürüyor. Bu bağlamda tarımın finansmanı kesintisiz olarak yıl boyunca devam etti ve tarım kredileri 830 milyar lirayı buldu. Ziraat Bankası, 145 ülkede 1.789 bankayla kurulan Türkiye'nin en yaygın muhabir bankacılık ağı ve 20 ülkedeki iştirak banka ve şube yapılanması sayesinde müşterilerinin küresel pazarlara erişimini de destekledi. Dış ticaret işlemlerindeki payını yüzde 19'un üzerine çıkaran banka, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25'ine aracılık etti.

AMACIMIZ BÖLGENİN DE LİDER BANKASI OLMAK

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025'in küresel ölçekte belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrettiği bir yıl olmasına rağmen, güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve etkin bilanço yönetimi sayesinde sektör liderliğini daha da pekiştirdikleri bir yıl olduğunu belirtti. Aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara, dış ticaretin finansmanından, ihracat kredilerine ve dijital bankacılığa kadar birçok alanda birinciliği sürdürdüklerini kaydeden Çakar, "Ziraat Bankası olarak hedefimiz, yalnızca Türkiye'de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat'i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Aktif dijital müşteri sayısı 25 milyon kişi

Ziraat Bankası, 370 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet gösterirken, yurt içinde 1.745 şube ve 7 bin 894 ATM ile Türkiye'nin en yaygın fiziksel bankacılık ağına sahip konumunu sürdürdü. Türkiye'de dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden biri bankanın dijital kanalları üzerinden yapılırken, aktif dijital müşteri sayısı yaklaşık 25 milyona ulaştı.











