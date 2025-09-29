Yeni Şafak
Zirai aletler için verimlilik denetimi

Nazife Bardak
04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Tarımda ekimde tohum, üretimde ilaç ile gübre kaybı ile hasatta tam verimlilik için ziraat aletleri için mercek altına alınıyor. Türkiye’de ilk kez “Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin Periyodik Denetim ve Kalibrasyonu” sistemi hayata geçiriliyor. Çiftçi kullanımında bulunan zirai mücadele alet ve makinelerinin periyodik olarak denetlenmesiyle tarımda ilaç kalıntıları azaltılacağı gibi üretimde de azami verim elde edilerek çevreye duyarlı üretim desteklenecek.


ÇİFTÇİYE ÖZEL PROGRAM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot uygulaması planlanan çiftçi kullanımında bulunan zirai mücadele alet ve makinelerinin periyodik denetimlerine ilişkin 21 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden katılımla İzmir'de uygulamalı olarak “Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin Periyodik Denetimleri ve Kalibrasyonu Hakkında Eğitim" programı gerçekleştirildi. Programla zirai mücadele alet ve makinelerinin seçimi, ilaçlama öncesinde, sırasında ve sonrasında zirai mücadele alet ve makinelerinin bakımı, ilaçlamada güvenlik tedbirleri ve zirai mücadele alet ve makinelerinin periyodik denetimi ve kalibrasyonu konularında eğitim verildi. Eğitiminin uygulama bölümü Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapıldı. Dünya Gıda Örgütü FAO’nun iş birliğiyle kazandırılan modern test ekipmanları sayesinde zirai mücadele makinelerinin düzenli denetimleri yapılacak. Bu adım, Türkiye’yi zirai mücadele makinelerinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda öncü ülkelerden biri haline getirecek.


