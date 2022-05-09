EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2022 sınav sonuçları son dakika Son zamanlarda en çok araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi EKPSS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi oldu. 24 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 sınav sonucu için adaylar gün saymaya başladı. Kura başvuruları ise 28 Nisan tarihinde başladı ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS 2022 sınav sonuçları son dakika

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