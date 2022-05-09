​EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS 2022 sınav sonuçları son dakika

Adayların heyecanla beklediği gün belli oldu. EKPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından duyuru yayımlandı. Nisan ayında düzenlenen EKPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde sonuçlar için mayıs ayına işaret edildi ve tarih bildirildi.
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS 2022 sınav sonuçları son dakika
EKPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
- ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.