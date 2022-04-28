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EKPSS kura başvuruları başladı: ÖSYM 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), kamuya kura usulüyle atanacak engelli personel başvuruları başladı. Kamu kurumlarının engelli kadrolarında istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş "EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM az önce resmi site üzerinden yaptığı açıklamada başvuruların bugün itibarıyla başladığını ifade etti. Peki, EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır? EKPSS kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS kura başvuru kılavuzu: 2022 EKPSS başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
EKPSS kura başvurusu 2022

EKPSS kura başvuru ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru tarihleri belli oldu.

2022 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar başvuru işlemlerini, 28 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ 2022

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan - 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır.

Kura ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.

EKPSS 2022 KURA BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan - 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2022-Kura’ya başvurabileceklerdir. 2022-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2022-Kura’ya başvuramayacaklardır.

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