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Elektrik faturası indirimi ne kadara yükseldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin bugün netleştiğini duyurdu. Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin ayrıntıları merak kazandı. Elektrik faturalarında ne kadar indirim yapıldı? Elektrikte indirim ne kadar arttı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrik faturası indirimi ne kadara yükseldi?
elektrik

Elektrik faturalarında yapılacak düzenleme ve indirimin tarihi merak ediliyor. Elektrik faturalarındaki indirim bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında elektrik faturalarında uygulanacak güncel indirim oranını da duyurdu.

ELEKTRİK FATURASI İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi bugün netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düştü.

Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Günlük 30 kilovat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.

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