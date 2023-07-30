Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini bildirdi. Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi. Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.

Elektronik vize (e-vize) nedir?

Elektronik vize (e-vize), bir ülkenin yetkili makamlarına elektronik olarak başvurulan ve elektronik olarak verilen bir vize türüdür. E-vizeler, genellikle vize başvurusu için gerekli olan belgelerin dijital kopyalarının sunulması ve bir ödeme yapılmasını gerektirir. E-vizeler, geleneksel vizelerden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde alınabilir ve genellikle daha uygun fiyatlıdır.

E-vizeler, genellikle kısa süreli seyahatler için verilir ve belirli bir süre için ve belirli bir ülkeye giriş hakkı verir. E-vizeler, genellikle turistler, iş gezisi yapanlar ve aile ziyaretçileri için verilir.

Elektronik vize (e-vize) nasıl alınır?

E-vize almak için, başvuru sahibinin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

Vize başvurusu yapmak istediğiniz ülkenin e-vize web sitesini ziyaret edin.

Vize başvuru formu doldurun.

Gerekli belgelerin dijital kopyalarını yükleyin.

Vize ücretini ödeyin.

Vize başvurunuzu gönderin.

Elektronik vize (e-vize) kaç gün içinde sonuçlanır?

E-vize başvuruları genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.



