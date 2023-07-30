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Suudi Arabistan'a gidecekler dikkat! Artık elektronik vize ile seyahat edebilecek

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülke ile elektronik vize uygulamasına geçiyor. Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi. Peki Elektronik vize nedir nasıl alınır? Elektronik vize veren ülkeler hangileri? İşte E-Devlet vize başvurusu ekranı.

08:04 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Elektronik vize ile seyahat edebilecek ülkeler listesi

Elektronik vize ile seyahat edebilecek ülkeler listesi

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini bildirdi. Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi. Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.

Elektronik vize (e-vize) nedir?

Elektronik vize (e-vize), bir ülkenin yetkili makamlarına elektronik olarak başvurulan ve elektronik olarak verilen bir vize türüdür. E-vizeler, genellikle vize başvurusu için gerekli olan belgelerin dijital kopyalarının sunulması ve bir ödeme yapılmasını gerektirir. E-vizeler, geleneksel vizelerden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde alınabilir ve genellikle daha uygun fiyatlıdır.

E-vizeler, genellikle kısa süreli seyahatler için verilir ve belirli bir süre için ve belirli bir ülkeye giriş hakkı verir. E-vizeler, genellikle turistler, iş gezisi yapanlar ve aile ziyaretçileri için verilir.

Elektronik vize (e-vize) nasıl alınır?

E-vize almak için, başvuru sahibinin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

  • Vize başvurusu yapmak istediğiniz ülkenin e-vize web sitesini ziyaret edin.
  • Vize başvuru formu doldurun.
  • Gerekli belgelerin dijital kopyalarını yükleyin.
  • Vize ücretini ödeyin.
  • Vize başvurunuzu gönderin.

Elektronik vize (e-vize) kaç gün içinde sonuçlanır?

E-vize başvuruları genellikle birkaç gün içinde sonuçlanır.

Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi
Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi

2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretlerine zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. 2023 Temmuz ayında pasaportların değerleme oranına gelen yeni zamla birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 1.535,55 ₺ oldu. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu? İşte detaylar.


#Elektronik vize
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#e vize
#e devlet
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