Elizamoda Tesettür Mont ve Trenç trendleri

Ülkemiz Türkiye 4 mevsimi aynı yıl içerisinde yaşayan nadir ülkelerden, bu durumda dış giyim modasında özellikle tesettür mont ve tesettür trenç oldukça revaçta. Böyle olmasının sebepleri arasında sonbahar ile başlayan soğuk hava koşullarının kış mevsimlerinde de devam etmesi gösterilebilir. Yılın yarısında soğuk hava koşullarının ülkeyi etkisi altına alması tabi ki bu alanda üretilen dış giyim ürünleri üzerine talepleri de yoğunlaştırmakta.

Elizamoda kış koleksiyonlarıyla her yıl yeni sezon kış tasarımları ürünlerinde geliştirme ve yenilikler yapmakta, kendi bünyesinde yapmış olduğu üretim ve satış çalışmaları ile toptan fiyatına perakende fiyat politikası ile bu ürünlerin müşterilerine ulaştırmakta. 2020 yılında yapmış oldukları yatırımlar ile yeni yerleri Çatalca yerleşkesinde faaliyetlerine devam eden firma, daha kaliteli operasyon faaliyetleri ile gelişimlerine kaldıkları yerden devam etmekte.

Her yıl olduğu gibi bu yılda kış sezonu için tesettür kap ve tesettür trenç ürünlerinde yenilikler yapan firmanın yeni sezon ürünlerinin görsellerin içerik sonunda ulaşmanız mümkün, ürünleri incelemeden önce seçim yapmanızda sizlere kolaylık sağlayacak bazı maddeleri sıraladık.

Tesettür mont ve trenç seçim tavsiyeleri

Ürün seçiminde kumaşın ne olacağı, renkleri ve hava koşulları en önemli konular arasında yer almakta bunlara dikkat etmeniz kendi giyim tarzınızı yansıtırken sizin için faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu sonbahar aylarında renkli ve su emici özelliği olmayan trençler yerine koyu renklerde ve yağmurlu havalara karşı koruması olan ürünleri tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Soğuk kış aylarında ise her ne kadar ürünün tasarımı, modeli ya da farklı işçilikleri ön planda olsa da iç astar kısımlarında vücut sıcaklığını muhafaza edecek ve olumsuz hava koşullarına karşı sizleri zor durumda bırakmayacak bir ürün tercih etmeniz iyi olacaktır.

Kış sezonunda Elizamoda koleksiyonunda yer alan bazı ürünler aşağıdaki gibidir.