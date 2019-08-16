Emaillere Nasıl Daha Fazla Yanıt Alınır?

Email desteğinin sağladığı en büyük avantajlardan biri de, müşteri geri bildirimine izin vermesidir. Müşterilerin geri dönüşleri şirketler için son derece kıymetlidir çünkü pazarlama ve satış çalışmalarının büyük bir kısmı için ana bilgi kaynağı müşterilerdir. Müşterilerden yanıt alma fırsatı olan bir şirket, pazarlama kampanyalarını takip edip objektif olarak analiz edebilir. Emaillerin verimliliğini arttırmak için başarılı bir iletişim stratejisi oluşturmak esastır.

Aşağıda, emaillerinize yanıt oranınızı yükseltmek için göz atabileceğiniz birkaç ipucuna yer verdik.

1) Doğru hedefi seçin.

Emaile yanıt almak, doğru kitleye ulaşmaya bağlıdır. Unutmayın ki, hedef kitleniz sizi tanımayan ya da sunduğunuz ürün veya hizmetlere ilgi duymayan kişilerden oluşuyorsa, yanıt almak biraz zor olacaktır. Mesajları müşterinin ilgi alanlarına göre göndererek yanıt oranlarınızı yükseltebilirsiniz. Email göndermek için doğru müşteri grubunu seçmeniz halinde, yanıt alma olasılığınız da daha yüksek olacaktır.

2) Göndermek için doğru zamanı seçin.

Hedef kitlenizin gelen kutularını dolduran diğer emailler arasında kaybolmayın. Optimize edilmiş bir iletim zamanı belirleyin ve emailleri sadece her müşterinin en aktif olduğu ve dolayısıyla yanıtlama ihtimali daha yüksek olan zamanda göndermeyi deneyin. Bu zamanlanmış iletim hizmetini email marketing şirketlerinden alabileceğiniz gibi, manuel olarak her segmente özel aktif saatler de bulabilirsiniz.

3) Mesajınızı hedef kitlenize göre kişiselleştirin.

Genel ve muğlak selamlamalar etkisizdir. Müşterinin adını mesaja ekleyin. Dinamik içerik kullanın ve alıcılar için yanıt vermeye değer görecekleri şekilde alakalı bilgilerle kişiselleştirilmiş emailler oluşturun. Emaile müşterinizin adıyla başlamak ve mesajlarınızı başka çeşitli yollarla kişiselleştirmek, sizi diğer firmalardan farklı kılacaktır. Müşterinizin doğum gününde veya faaliyetinizle ilgili olabilecek diğer özel günlerinde özel bir mesaj göndermek de yanıt alma şansınızı arttıracaktır.

4) Güvenilir ve açık olun.

Günümüzde sayısı giderek artan istenmeyen emailler nedeniyle kullanıcılar, her gün email gönderen markalara olan güvenini kaybetmektedir. “Kampanya” ve “promosyon” gibi klişe kelimeler kullanmaktan kaçının, zira bu kelimeler emailin spam filtrelerine takılmasına yol açabilir. Ayrıca, emailin spam gibi görünmemesi için konu satırında büyük harfler ve belirsiz ifadeler (örneğin “***ÖNEMLİ”) kullanmaktan da kaçınmalısınız. Alıcı sizi veya markanızı bilmiyorsa, kendinizi kısaca tanıtmayı ve emaili hangi sebeple gönderdiğinizi açıklamayı unutmayın.

5) Kolay okunur emailler yazın.

Emailinizin yanıtlanmasını istiyorsanız, emailin yeterince açık ve kolay okunur olduğundan emin olun. Sıkıcı ve karmaşık görünebilecek uzun paragraflara yer vermeyin. Bunun yerine, kısa açıklamalar ve mümkünse madde işaretleri ve listeler kullanın. Emailinizi kısa cümlelerle net ifadelerden oluşturun ve herkesin anlayabileceği samimi bir dil kullanın. Anlaşılması için önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren teknik terimler kullanmaktan kaçının.

6) Merak uyandıran cazip bir içerik oluşturun.

Email iletim planı iyi düşünülmüş olmalıdır. Aynı uzun mesajı tüm müşterilerinize göndermek yerine, emailinizin içeriğini müşterilere göre özelleştirmek daha etkili olacaktır. Daha yaratıcı ve merak uyandıran konu başlıkları seçmekte de fayda vardır. Bir müşteri email başlığını gördüğünde, içeriğini merak etmelidir. Israrcı bir şekilde ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak yerine, söz konusu ürün ve hizmetlerin ne gibi kişisel ihtiyaçları karşıladığını açıklamayı deneyebilirsiniz. Tekliflerinizle daha çok müşteri ilgilendikçe daha çok yanıt alırsınız.

7) Emaili akıllıca sonlandırın.

Yararlı bilgiler vermek gereklidir ancak yanıt almak için yeterli değildir. Yanıt almak istiyorsanız, müşterilerinizden hareket geçmelerini isteyin. Emaili kapatırken, müşterilerinizi yanıt vermeye teşvik edin. Emaili, “Fikrinizi öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz” veya “Lütfen geri bildirimde bulunun.” gibi bir ifadeyle sonlandırabilirsiniz.

8) Emaili göndermeden önce test edin.

En önemlisi, emailinizi binlerce müşteriye göndermeden önce farklı cihazlarda ve tarayıcılarda test etmelisiniz. Konu satırlarınızdan email adreslerine, mesaj tasarımından içeriğe kadar her şeyi optimize etmek için email kampanyanızı kontrol edin. Bu test, markanız için en iyi uygulamaları tespit etmenize, daha fazla yanıt getirecek kaliteli emailler oluşturmanıza yardımcı olur.

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