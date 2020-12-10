En İyi Saç Ekimi Tekniği Nedir?

En doğru ve en iyi saç ekimi tekniği en zahmetsiz, en kolay uygulanan ve en doğal sonuçlara ulaşılmasını sağlayan tekniktir. Günümüzde saç ekimi uzmanlarının ağırlıklı olarak tercih ettiği yöntem ise choi kalemi ile uygulanan DHI saç ekimi tekniğidir.

Saç ekiminin doğal görünümle sonuçlanması için kafa derisi üzerinde görünen bir iz kalmaması, saç çizgisinin yapay görünmemesi, saç yoğunluğunun alın bölgesinden tepe noktasına doğru yavaş yavaş artması, ekilen saçın seyrek alan üzerinde aynı yoğunlukta dağılması ve saç ekimi yaptırıldığının belli olmaması gerekir.

DHI Saç Ekimi Yönteminin Avantajları Nelerdir?

En iyi saç ekimi tekniği olarak kabul edilen DHI ile saç ekimi tekniğinin en önemli avantajı saçın tamamının tıraşlanması gibi bir zorunluluk içermemesidir. Klasik saç ekimi tekniklerinde saç ekim işleminin yapılabilmesi için saçın tıraşlanması gerekiyordu. Bu durum saç seyrekliği yaşayan kişilerin saç ekimi operasyonunu tercih etmeme sebeplerinin en başında yer alıyordu. Tıraşlanmış bir kafa ve açılan saç kökü kanallarının neden olduğu kötü görünüm insanların kaygılanmasına neden oluyordu. DHI ile saç ekim tekniğinin getirdiği bu yenilik sayesinde saç ekimi operasyonları daha doğal bir görünüm ile gerçekleştirilebilmektedir.

DHI Saç Ekimi Yöntemi Ağrılı Bir İşlem Midir?

Saç ekiminde kullanılan anestezi tipi de çok önemli bir kriterdir. DHI saç ekimi metodunun avantajlarından birisi de sunduğu ağrısız anestezi imkanıdır. Saç ekimi süresinin %30 oranında kısalmasını sağlayan DHI hem cerrahlar hem de hastalar için prosedürün daha zahmetsiz ve konforlu şekilde geçmesini sağlar. Saç ekim uzmanları tarafından iyi saç ekimi tekniği olarak kabul edilen DHI saç ekim tekniğiyle siz de saç dökülmesi probleminizden çok daha konforlu bir şekilde kurtulabilirsiniz.

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