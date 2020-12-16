En İyi Sesler İçin Antikaplak Tercih Sebebi

Antikaplak üzerinden Plak satın alım sürecinde alanında nitelikli olan ve kalitesi onaylanmış firmaların tercih edilmesi gerekir. Plak seçimi ve pikap çalma sürecine dair kişilerin özellikle terimlere aşina olması ve kaliteli plak/pikap satın alımının nasıl gerçekleştirileceğine dair de bilgi sahibi olması lazımdır. Bu alana dair en çok merak edilen husus 45lik ya da 16lık gibi tabirlerin manasıdır. Ülkemizde plakların tanımı yapılırken 45lik şeklinde bir numara veriliyorsa o plağın pikapta dakika da attığı tur/devir manasına gelmektedir. Yabancı ülkelerin bazılarında ise plağın genişliğinin kaç inç olduğuna göre de isimlendirme yapılabiliyor.

Plak Seçimi ve Güvenilir Kaynaklar

Antikaplak Satın almış olduğunuz plağın performansının yüksek olması için sadece güvenilir olan kaynaklardan temin etmelisiniz. Aksi takdirde plağın pikaba takıldığı zaman sergileyeceği performansta olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Her sanatçının ilk sürüm plaklarını bulmak artık oldukça zor bir hale gelmiştir. Bu nedenle iyi durumda bir plak bulduğunuz zaman koleksiyonunuza eklemekten çekinmemelisiniz.

Muhteşem Bir Atmosfer Oluşturun

Evinize bir duygu katmak ve kendinize kişisel zevkiniz için bir alan hazırlamak isterseniz pikap köşesi oluşturmak harika bir fikir olacaktır. Ruhunuzu uzun bir günün sonunda dinlendirmek ve rahatlamak için doğru noktada yer alıyorsunuz. Kaliteli bir pikap ile harika bir geleneksel ses sistemini bir araya getirdiğinizi zaman 70li yılların muhteşem ezgilerine kapılıp gideceksiniz. Gün içerisinde sıkıntılı bir süreç geçirdiyseniz evinizde oluşturduğunuz bu harika müzik köşesinde rahatlama imkanını bulacaksınız! Oluşturduğunuz bu köşe misafirlerinizden de tam not alacak!

Nostaljik Bir Yolculuk

Plak satın al aşamasını tamamladıktan sonra plaklar ile nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ses sitemleri son dönemlerde büyük bir gelişim kaydetse de hiçbirinin plak kadar net ve derinden bir etki bırakmadığı görülüyor. Üzerine birçok yeni teknoloji gelse de hala plakların bu derece çok sevilmesi ve hala talep olmasının asıl nedeni ses kalitesi ve verdiği huzurdur. Nostaljiden hoşlanan kişilerin yanı sıra dijital müziğin ruhsuz olduğunu ifade eden plak severler de bulunuyor. Plakların ruhu okşayan bir yanının olduğu bu alanda tutkun olan birçok kişinin yaptığı en temel yorumdur.

Plaklarınızı alabileceğiniz adres olarak www.antikaplak.com ve Instagram hesabı: @antikaplak belirtilmektedir.