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Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte araba modelleri güncel fiyat listesi

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte araba modelleri güncel fiyat listesi

14:133/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

Yıl sonu olması sebebiyle birçok marka, stoklarını eritmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. 0 faizsiz kredi seçenekleri, peşin alımlarda indirimler gibi otomobil bayileri kampanyalar düzenliyor. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu. Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller listesinde ilk sırayı 889 bin 900 lirayla Egea aldı.

Bütçesi kısıtlı ancak yeni bir otomobile sahip olmak isteyenler için müjdeli haber geldi! Otomotiv piyasasında yaşanan rekabet, en uygun fiyatlı sıfır araçların ortaya çıkmasına neden oldu. İşte en ucuz otomobil listesi.

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu. Nisan 2024 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil arasında Fiat, Hyundai markalarının modelleri bulunuyor.

En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Fiat güncel fiyat listesi

Hyundai güncel fiyat listesi

Togg Fiyat Listesi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yenilikçi tasarımı ve elektrikli araç teknolojisiyle dikkat çekiyor. 2024 yılı itibarıyla, Togg’un fiyatları model ve donanım seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. İşte Togg T10X modeli güncel fiyat listesi:

#En ucuz sıfır otomobiller
#Fiat Egea
#Hyundai i10

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