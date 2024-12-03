Bütçesi kısıtlı ancak yeni bir otomobile sahip olmak isteyenler için müjdeli haber geldi! Otomotiv piyasasında yaşanan rekabet, en uygun fiyatlı sıfır araçların ortaya çıkmasına neden oldu. İşte en ucuz otomobil listesi.

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu. Nisan 2024 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil arasında Fiat, Hyundai markalarının modelleri bulunuyor.

En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Fiat güncel fiyat listesi

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