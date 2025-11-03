Engelli bireylerin araç sahibi olmasını kolaylaştıran Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için 2026 yılı üst limiti açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu oran, hem vergi ve harçlarda hem de engelli araç alımında geçerli olan üst limitte doğrudan etkili olacak.





2026 engelli araç limiti ne kadar oldu?

2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 2 milyon 873 bin 972 TL’ye çıkacak.

Bu artış, engelli bireylerin 583 bin TL daha yüksek bedelle araç satın alabilmesi anlamına geliyor. Yeni limit tüm vergiler dâhil fiyatları kapsıyor; yani ÖTV’siz araç alımında geçerli olacak maksimum satış fiyatı bu tutarı geçemeyecek.





Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir?

ÖTV muafiyetli araç alma hakkı, yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlara tanınıyor. Bu bireyler, motor hacmi 1.6 litreyi aşmayan sıfır araçları, belirlenen limit dâhilinde ÖTV ödemeden satın alabiliyor. Ayrıca bu kişiler, satın aldıkları araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekten de muaf tutuluyor. Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olanlar ise, özel donanımlı araçlarla beş yılda bir kez ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.





2026’da hangi araçlar ÖTV muafiyetine girecek?

Yeni limit dikkate alındığında, fiyatları 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan birçok otomobil modelinde ÖTV muafiyeti geçerli olacak. Engellilerin tercih edebileceği otomatik vitesli ve yerli üretim oranı yüksek modellerden bazıları şöyle:

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Hyundai Bayon

TOGG T10X

TOGG T10F

Renault Megane

Fiat Egea ve Egea Cross

Engelli araç alımlarında, en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip otomobillerin tercih edilmesi zorunlu.





Örnek fiyat hesaplaması

Satış fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir otomobil, engelli raporu ile alınmak istendiğinde:

767 bin 652 TL’lik yüzde 80 ÖTV ve 3 bin 513 TL MTV tutarlarından muaf tutuluyor. Böylece aracın satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 309 bin TL’ye düşüyor.





ÖTV’siz araç kullanımında yeni kurallar

1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, engelli yakınlarının raporuyla alınan araçlarda üçüncü kişilerin kullanımına sınırlama getirildi. Yani, artık bu araçları engelli bireyin kendisi veya kanuni temsilcisi dışında kimse kullanamayacak. Bu adım, uygulamada yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmeyi amaçlıyor.





2026’da Engelli Araç Alımında Fırsat Dönemi olabilir