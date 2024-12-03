Engelli çocuğun polis olma hayalini Kızılay yetkilileri gerçeleştirdi

Tatlı, polis olma ve İcardi'yi görme hayali kuran Ali Asaf'ı mutlu etmek istediklerini belirterek, "Ali Asaf, dolu dolu bir gün yaşadı. Hemen hemen bütün polis araçlarını gördü. O kadar mutlu ve heyecanlıydı ki onun heyecanı bizi de mutlu etti. Ağrı İl Emniyet Müdürümüz sağ olsun, bütün ekipleriyle Ali Asaf'ın mutlu olması için ellerinden geleni yaptı." dedi.