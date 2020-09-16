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Gündem Çorumda engelli rampasına yapılan turnike isyan ettirdi
ÇORUM

Çorum'da engelli rampasına yapılan turnike isyan ettirdi

Türkiye'de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yapılan uygulamaların önüne engel koyanların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 'pes' dedirten bir olay Çorum'da yaşandı. Osmancık ilçesinde yeni yapılan yaya köprüsünün giriş ve çıkışına konulan turnikeler, engelli vatandaşların ulaşımını güçleştirirken tepkiye neden oldu. Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Yaya köprüsünün giriş ve çıkışına konulan turnikeler engellilerin hayatını zorlaştırıyor.
Yaya köprüsünün giriş ve çıkışına konulan turnikeler engellilerin hayatını zorlaştırıyor.

Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçen Mart ayında tahrip olmuştu. Bozulan yerler tekrar onarılırken köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesi için turnikeler konuldu. Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

"Bizi engelli yapan rampa önüne araba park edenler"
HAYAT
"Bizi engelli yapan rampa önüne araba park edenler"

"Engelsiz bir ortam oluşturulmasını bekliyoruz"


"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz" diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, “Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz” dedi.


"Amacı dışında kullananlar kendini bizim yerimize koysun"

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren engelli vatandaşlar bu tür yapıların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek, “Bu rampalar engelli vatandaşların geçişi için tasarlanmış ancak rampaları amacı dışında kullananlar yüzünden turnikeler konuldu. Bu turnikeler engelli vatandaşların köprüyü kullanmasına engel teşkil etmektedir. Bunlar yerine engelli turnikesi konulabilir, engelli rampası ibaresinin yer aldığı levhalar asılabilir, güvenlik kamerası konulabilir. Tabi en önemlisi amacı dışında kullanıp köprüyü tahrip edenlerin kendilerini bizlerin yerine koyması” diyerek turnikelerin yeniden tasarlanmasını talep etti.

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