Epilepsi nedir, belirtileri neler?
Epilepsi terimini ilk kez duyan vatandaşlar ‘Epilepsi nedir, neden olur, belirtileri neler?’ sorusunun yanıtını arıyor. Epilepsi, beynin normal elektriksel aktivitesinin bozulması sonucu ortaya çıkan bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Bu bozulma, beyindeki sinir hücrelerinin anormal ve kontrolsüz bir şekilde ateşlenmesine neden olur. Epilepsi, tüm dünyada en yaygın nörolojik bozukluklardan biridir.
EPİLEPSİ NEDİR?
Epilepsi, beyindeki nöronların anormal elektriksel aktivitesi sonucu ortaya çıkan kronik bir nörolojik hastalıktır. Bu anormal aktivite, tekrarlayan ve genellikle öngörülemez nöbetler şeklinde kendini gösterir. Nöbetler, beyin aktivitesinde geçici bir değişikliği ifade eder ve bu da düşünce, davranış, duygu ve diğer beyin işlevlerinde kısa süreli değişikliklere yol açabilir.
EPİLEPSİ NEDEN OLUR?
Epilepsi nedenleri geniş bir yelpazede olabilir ve her zaman net bir neden belirlenemeyebilir. Ancak bazı yaygın nedenler şunlar olabilir:
- Genetik faktörler
- Beyin hasarı (travma, inme, tümörler)
- Enfeksiyonlar (menenjit gibi)
- Gelişim bozuklukları (otizm veya nörofibromatozis gibi)
- Beyin yapılarındaki anormallikler
A. Genetik Faktörler
Epilepsi, bazı durumlarda genetik bir yatkınlık ile ilişkilendirilebilir.
B. Beyin Hasarı ve İlgili Komplikasyonlar
Beyindeki hasar veya anormallikler, epilepsiye yol açabilir.
C. Diğer Risk Faktörleri
Epilepsinin ortaya çıkışı ve yönetimini etkileyen diğer risk faktörleri de vardır.
EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELER?
> Farklı tipte ve şiddette nöbetler (bazıları sadece birkaç saniye sürerken, diğerleri birkaç dakika sürebilir)
> Kısa süreli bilinç kaybı veya bilinç bulanıklığı
> Titreme, sarsılma veya bedensel kontrol kaybı
> Göz kararması veya beyazlama
> Geçici konfüzyon
> Duygusal veya duyusal değişiklikler (korku, anksiyete veya tuhaf duyumlar gibi)
EPİLEPSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Epilepsi tedavisi genelde aşağıdaki yaklaşımları içerir:
Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, nöbetlere neden olan beyin bölgesi cerrahi olarak çıkarılabilir.
> Ketogenik Diyet: Özellikle çocuklarda kullanılan, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içerikli bir diyet.Modifiye > > Atkins Diyeti: Benzer şekilde, bazı hastalar bu diyette fayda görebilir.
Epilepsi yönetimi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nörologlar, cerrahlar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonellerini içerir. Tedavi planı, kişinin yaşına, sağlık durumuna, nöbet tipine ve sıklığına göre bireyselleştirilir.