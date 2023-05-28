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28 Mayıs 2023 Seçimleri: Erdoğan mı Kazandı, Kılıçdaroğlu mu Kaybetti?

28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, seçime katılan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları anbean haberimizde. 14 Mayıs’taki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy almıştı. İkinci tur seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi sabah saat 08:00 başladı. 81 ilde oy kullanımı 17:00 itibariyle tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışında oy kullanılan sandıkların sayımı devam ediyor. 2. tur seçim sonuçlarında ilk sandık sonuçları da gelmeye başladı. Peki Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hangi aday ne kadar oy aldı? İşte canlı seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları.

19:18 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçimi için bugün sandık başına gitti. 08:00’de başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibariyle sona erdi. Sandıkların açımaya başlamasıyla birlikte ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Peki seçim kim kazandı? 28 Mayıs 2023 seçimi kazanın kim oldu? 2. tur
na göre seçimi Erdoğan mı kazandı? İşte anlık 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonularına ilişkin tüm detaylar.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hangi aday ne kadar oy aldı?

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık
, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları an be an Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden canlı olarak güncellenmekte.

Cumhurbaşkanı kim oldu? Seçimi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazadı?

28 Mayıs 2023 Pazar günü
ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucunda kim önde, seçimi Erdoğan mı kazandı Kılıçdaroğlu mu? 2. tur seçimin kazananı kim olduğunu vatandaşlar hızlı bir şekilde yenişafak seçim sayfasında öğreniyor.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?

Saat 19.02 itibariyle sandıkların yüzde 90'ı açıldı. İlk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,72; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,28 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 24.053.805 oy alırken, Kılıçdaroğlu 21.389.515 oy aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu. Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı

14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla’da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı. Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50’den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60’dan; 46 şehirde de yüzde 50’den fazla oy aldı.

#Erdoğan
#Kılıçdaroğlu
#seçim 2023
#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları