Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçimi için bugün sandık başına gitti. 08:00’de başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibariyle sona erdi. Sandıkların açımaya başlamasıyla birlikte ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Peki seçim kim kazandı? 28 Mayıs 2023 seçimi kazanın kim oldu? 2. tur

na göre seçimi Erdoğan mı kazandı? İşte anlık 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonularına ilişkin tüm detaylar.