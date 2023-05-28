Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?
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Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı kaç?
Saat 19.02 itibariyle sandıkların yüzde 90'ı açıldı. İlk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,72; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,28 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 24.053.805 oy alırken, Kılıçdaroğlu 21.389.515 oy aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu. Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı
14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.
Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.
Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize
Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı
14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.
Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri
Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla’da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı. Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50’den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60’dan; 46 şehirde de yüzde 50’den fazla oy aldı.