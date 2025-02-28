Erzincan'da imsak, iftar ve sahur vakti saat kaçta? Erzincan sahur vakitleri ne kadar kaldı? Erzincan sahura kaç dakika var? Erzincan iftar kaçta yapılacak? Erzincan için sahur ve iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 Mart 2025 Erzincan Ramazan imsak vakti ve iftar saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..
2025 Ramazan İmsakiyesi ile Erzincan sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Erzincan sahur vakti saat kaçta? Sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Erzincan iftar ve sahur vakitleri
ERZİNCAN SAHUR SAATİ KAÇ, ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Erzincan'da Ramazan ayının ilk orucu için sahur saatleri ile iftar saatleri belli oldu. Ramazan’ın ilk orucu için Erzincan imsak vakti 05:26, Erzincan iftar ise 18:20'de açılacak. İlk oruca 28 Şubat Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart Cumartesi günü ise ilk oruçlar tutulacak. Erzincan'da ilk teravih 28 Şubat Cuma akşamı yatsı namazı saati 19:37’den sonra kılınacak.
ERZİNCAN'DA RAMAZANIN İLK 5 GÜNÜ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Erzincan 1. Gün (1 Mart Cumartesi)
Sahur vakti: 05:26
İftar vakti: 18:20
Teravih namazı saati: 19:38
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025