2025 Ramazan İmsakiyesi ile Erzincan sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başlıyor. İlk sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Erzincan sahur vakti saat kaçta? Sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Erzincan iftar ve sahur vakitleri