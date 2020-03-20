Eski formunuz bir ameliyat uzakta: Karın germe ameliyatı

Yaşlanma, doğum, kilo alımı, düzensiz beslenme ve spor yapıp-bırakmak vücut şeklinin bozulmasına neden olan faktörlerin başında geliyor. Kabul edelim, vücut şeklimizin bozulmaması için çok fazla uğraş göstermemiz gerekir!

Son yıllarda gelişen teknoloji ve estetik dünyasındaki yeni trendler ile birlikte kusursuz vücut hatları artık hayal olmaktan çıktı. Özellikle karın germe ameliyatının yaygınlaşmasıyla birlikte deforme olan karın görünümü, tek bir ameliyat ile kusursuz bir hale gelebiliyor. Karın germe ameliyatını başarılı şekilde yapan Op. Dr. Leyla Arvas, bizim için karın germe estetiği ile ilgili en çok merak ettiğimiz soruları yanıtladı.

Karın germe ameliyatı ile eski kıyafetlerinizin içine tekrar girebilirsiniz!

Pantolonlarınız artık küçük gelmeye başladıysa sizin için karın germe ameliyatının sırası gelmiş demektir. Karın gerdirme ameliyatı yani Abdominoplasti, vücudun orta bölümüne uygulanan cerrahi bir germe işlemidir. Karın germe ameliyatı günümüzde hem erkekler, hem de kadınlar tarafından en çok tercih edilen estetik ameliyattır.

Vücudun orta bölümünde yoğunlaşan fazla yağlar, zayıflamış kaslar ve deri fazlalıkları göbek çevresinde şekil bozukluğuna, bel kalınlaşmasına ve karın sarkmasına yol açar. Bu işaretlerden biri veya birden fazlası sizde varsa karın germe ameliyatı için uygun bir adaysınız demektir. Karın germe ameliyatı için illaki karın bölgenizde yoğun bir sarkma oluşmasını beklemeyin. Göbekte deformasyonlar başladığı andan itibaren mini karın germe işlemi ile ortaya çıkan şekil bozuklukları kontrol altına alınabilir.

Karın germe ameliyatı hangi durumlarda önerilir?

• Sporu bıraktıktan sonra zayıflayan kasları yenilemek için

• Doğum sonrası çatlak ve sarkmayı toparlamak için

• Kilo verdikten sonra bollaşan karın derisini düzleştirmek için

• Yaşlanma ile birlikte sarkan karın derisini germek için

• Liposuction sonrası oluşan gevşemeyi sıkılaştırmak için

• Kilo alıp verme sonucu deforme olan karın çevresini tedavi etmek için

Karın germe ameliyatından sonra sizleri ne bekliyor?

Karın germe ameliyatı sonrasında iki haftalık iyileşme süreci olacaktır. Karın germe ameliyatından sonraki 3 ila 5 gün içinde drenleriniz çıkartılır. Ameliyattan sonraki bu süreçte ödem ve şişkinliğinizin olması çok normaldir. Ödemleriniz ilk iki hafta içinde inecektir. İlk günlerde dik yürümeniz zor olsa da birkaç hafta içinde düzelecek ve dik durmaya başlayacaksınız.

Karın germe ameliyatının iyileşme döneminde alacağınız en önemli önlem korse kullanmaktır. İlk bir ay korse kullanmak hem karın bölgenizin yeni şeklini almasını sağlayacak hem de sizi dış etkenlerden koruyacaktır. Ameliyattan sonraki ilk 3 ay ameliyat izinin olduğu bölge kızarık olabilir. 6.aydan itibaren bu kızarıklık doğallaşacak ve bir sene içinde iz daha az belirgin olacaktır.

Op.Dr.Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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