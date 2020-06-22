Düşük faiz oranları, kredi seçenekleri ve kolay başvuru şartları ile ev almak artık hayal olmayacak. Kiradan kurtulmak isteyenler, ikinci bir ev almak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler için yeni konut kredisi paketleri oldukça cazip fırsatları sizlere sunuyor. Birçok banka yeni ev kredisi paketini web sitesinde paylaştı. Her bankanın sunduğu faiz oranları, her yeni pakette daha fazla düşüyor. Herkes ev sahibi olsun diye özel konut projeleri ve ev kredisi seçenekleri tüketicilerin kullanımına sunuluyor.

Yeni Kredi Paketindeki Konut Kredisi Detayları

Yeni kredi paketlerinde sunulan detaylar ve koşullar bankaya göre değişiklik gösteriyor. 2. El ya da sıfır konutlara özel olarak oluşturulan kredilerde talep edilen bazı şartlar mevcut. Tüketicilerin uygun vadede ev almasını kolaylaştıracak, ödemelerini zorlanmadan yapmalarını sağlayacak birçok avantaj sunuyor.

Yeni kredi paketleri devlet bankaları ve özel bankalarda düşük faizlerle tüketiciye sunulmaya başlandı. Ödeme seçenekleri arasında ertelemeli ödeme söz konusu oluyor. Ara ödeme, yüksek ödemeden düşük ödemeye, düşük ödemeden yüksek ödemeye, piyasa endeksli, ertelemeli ya da esnek ödemeler ile tüketicinin ev almasını kolaylaştırıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan konut kredilerinde yer alan uygun faiz oranları oldukça cazip. %0,64 ve %0,74 faiz oranı ile sunulan konut kredileri, ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Yeni konut kredi paketi içerisinde yer al 12 ay ertelemeli konut kredisi oldukça dikkat çekici.

Yeni konut kredisi faiz oranları 2 Haziran 2020 itibari ile geçerlidir. Mevcut olan konut kredilerinde beklenen yapılandırma konusu da merak edilen gelişmeler arasında. Alt limit ve üst limitin belirlendiği konut kredisinde en şanslı iller İstanbul, İzmir ve Ankara olacak. 750 bin Türk lirasına kadar bu şehirlerde diledikleri ilçelerden ev bakabilecekler. Büyük şehirlerin yaşam pahalılığı düşünüldüğünde, diğer şehirlere tanınan 500 bin Türk lirası limit gayet cazip bir tutardır.

Konut Kredisi Nedir?

Konut kredisi; uygun vade seçenekleri ile istenilen evin uzun vadelerde alınmasına imkân tanıyan bir finans kredisidir. Konut kredisi sizlere sağladığı finans desteğini sadece ev kredisi için kullanmanızı sağlıyor. Alacağınız konut kredisi banka tarafından ipotek altına alınıyor ve hayat sigortası yaptırmanız sizleri ve evinizi garanti altına alıyor. Konut kredisi alırken almak istediğiniz evin sıfır ya da ikinci el olması kredi faizlerini etkileyebiliyor. Geri dönüşüm kapsamında bazı konutlara kredi almak zorlaşabilir.

Dilediğiniz evi seçerek, ihtiyacınız olan konut tutarını belirleyerek gerekli belgelerle bankaya gidiyorsunuz. İnternet bankacılığı ya da telefon bankacılığı ile ön başvuru yapabiliyorsunuz. Şubeye almak istediğiniz evin Dask ve tapu fotokopisini götürmeniz kredi değerlendirilmesi adına önemlidir. Konut kredisinde ekspertiz tarafından evin değeri belirlenmektedir. Belirlenen değer kapsamında sizden bazı belgeler talep edilebiliyor.

Başvuru şartları;

• 18 yaşından küçük olmak

• T.C. vatandaşı olmak

• Mali ve gelir durumunu belgelemek

• Mevcut ipotek taşınmazının tapusunu sunmak

• Taşınır ipotek belgesi sunmak

• Teminat ve faiz geliri belgesi

• Kira geliri için tapu fotokopisi

• Kefil

Bu başvuru şartları arasında bankanın inisiyatifinde olarak talep edilen şartlar bulunmaktadır. Gelir durumunuza ve kredi notunuza uygun olarak belirlenen bu şartları taşımamanız halinde ek teminat ve ipotek talep edilebilir. Kefil istenmesi durumunda ise sizde aranan şartlar kefil için de geçerli olacaktır. Konut kredisi alırken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Uzun vadede ödeme tercih etmeniz halinde, aylık ödemeleri yapabilecek durumda olabilmenizdir. Düzenli ödeme yaparak, ara ödeme ve diğer ödeme seçeneklerinden yararlanarak faiz oranını düşürmeniz, daha kısa sürede konut borcunuzu kapatmanız mümkün.

Konut Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

Konut kredisi faiz oranları vadeye, kredi tutarına ve müşteri kredi notuna göre değişebilir. Özel bankaların konut kredisi faiz oranları devlet bankalarına göre biraz daha yüksektir. Aynı zamanda bazı kriterlere göre müşteriye yönelik faiz oranı uygulamaları mümkündür. Devlet bankalarında yeni konut kredisi paketleri kapsamında uygulanan güncel faiz oranları en düşük %0,64 olarak belirlenmiştir. Konut kredisinde belirlenen üst limit ise güncel kredi kapsamında yükselmiştir. Devlet bankalarından olan; Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından ortak olarak gerçekleştirilen yeni konut kredisi paketinde konut üst limiti 750 bin olarak belirlenmiştir. Bu limiti kullanmak için konutunuzu İzmir, Ankara ya da İstanbul'dan seçmeniz gerekiyor. Bu şehirler dışında yer alan tüm şehirlerde ise üst limit 500 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Peşinat tutarında ise yaşanan olumlu gelişme, tüm ev sahibi adaylarını yakından ilgilendiriyor. %10 olarak belirlenen peşinat tutarı ile ev sahibi olmak isteyenler zorlanmayacak. Üstelik 12 ay ertelemeli ve esnek ödeme imkanıyla. Bankaların yeni konut kredisi paketlerini detaylı inceleyerek uzun vade seçeneklerinden ve düşük faiz oranlarından hemen yararlanabilirsiniz. Dilediğiniz konut kredisinden yararlanmak için bankaların telefon bankacılığından ya da resmî web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.