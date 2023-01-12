Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi engelli, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenenler tarafından takip ediliyor. Asgari ücret, emekli ve memur zamlarının açıklanmasının ardından evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. İşte, 2023 Ocak zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

12 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

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Evde bakım parası yatan iller sorgulama

2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL oldu.

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.