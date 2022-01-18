Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı? (18 Ocak)

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı ödenekten faydalananların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım parası ödeme tarihi belli oldu.
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 18 OCAK 2022
1- Tokat
2- Kırklareli
3- Sivas
4- Aksaray
5- Çanakkale
6- Zonguldak
7- Manisa
8- Bilecik
9- Karabük
10- Mugla
11- Kocaeli
12- İstanbul
13- Amasya
14- Osmaniye
15-Sakarya
16- Ordu
17- Uşak
18- Afyonkarahisar
19- Antalya
20- Diyarbakır
21- Balıkesir
22- Samsun
23- Mersin
24- Çorum
25- Bursa
26- İzmir
27- Kırıkkale
28- Düzce
29- Bolu
30- Adana
31- Kayseri
32- Gaziantep
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.