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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı? (18 Ocak)

Evde bakım parası yattı mı? Ocak ayında evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması bu ödenekten faydalananların gündeminde yer alıyor. Her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatan evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Evde bakım parası yatan iller 18 Ocak 2022 Salı günü belli oldu. Peki, 18 Ocak Salı günü evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yatırıldı? (18 Ocak)
evde bakım parası

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı ödenekten faydalananların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım parası ödeme tarihi belli oldu.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 18 OCAK 2022

1- Tokat

2- Kırklareli

3- Sivas

4- Aksaray

5- Çanakkale

6- Zonguldak

7- Manisa

8- Bilecik

9- Karabük

10- Mugla

11- Kocaeli

12- İstanbul

13- Amasya

14- Osmaniye

15-Sakarya

16- Ordu

17- Uşak

18- Afyonkarahisar

19- Antalya

20- Diyarbakır

21- Balıkesir

22- Samsun

23- Mersin

24- Çorum

25- Bursa

26- İzmir

27- Kırıkkale

28- Düzce

29- Bolu

30- Adana

31- Kayseri

32- Gaziantep

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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