Evform.com online mobilya satışıyla yılın ilk 6 ayında 110 bin ürün gönderdi

Türkiye’nin en büyük ve en eski online mobilya mağazalarından biri olanEvform.com ise sektörün büyümesinden nasibini aldı ve yılın ilk 6 ayında 110 binden fazla mobilya satışı gerçekleştirdi.

İnternet kullanımının yüzde 90’ları aştığı Türkiye’de artık alışveriş alışkanlıkları da sanal dünyaya yöneldi. Dijitalleşen dünya birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de yenilikleri müşterileriyle buluşturdu. Google tarafından hazırlanan “Mobilya Satın Alımında Dijitalin Rolü” raporuna göre, dünya genelinde yılda 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini online olarak yaparken, ‘ev dekorasyonu için alışveriş listesi’ gibi ürün gruplarına yönelik aramalar son iki yılda %150’nin üzerinde artış gösterdi.

Yalnızca ürün temininde sağladığı kolaylıklarla değil fiyat karşılaştırma, marka sorgulama ve tüketici deneyimlerini görüntüleme gibi detaylı araştırma imkanlarıyla da tercih sebebi olan online mobilya alışverişinde kullanıcılar, bir ürün satın almadan önce internette ortalama 14,2 kez arama yapıyor. Özellikle çeşit arayan, renk alternatifleri görmek isteyen müşteriler eskisi gibi dükkan dükkan gezmek yerine aradığı mobilyaları internet üzerinden kısa sürede beğenmeye başladı.

Yeni nesil mobilya sektörüne yeni bir soluk getiren Evform.com ise 2009 yılında başladığı online satış ile 4.000 metrekare kapalı depolama alanıyla, tüm Türkiye'ye hizmet sunuyor. Klasik showroom ve mağaza kiraları gibi mobilya fiyatlarını yükselten bir durum olmadığından Evform.com, müşterilerine hem uygun hem de sabit fiyat garantisi veriyor.

Evform.com güvenilir mi?

Evform.com 2009’dan bu yana hizmet verdiği müşteri sayısı 200 bini aştı. İnternet alışverişlerindeki olası dolandırıcılıklara karşın tüm web sitesi 128 BİT SSL sertifikasıyla korunuyor. Kredi kartı ile vade farksız 6 taksit ile mobilya satışı imkanı sunulurken ayrıca bazı ürünlerde kapıda ödeme seçeneği de sunuluyor. Ürünlerin garanti süresi ise 2 yıl, yani 24 ay.

UPS Kargo ve lojistik şirketleriyle teslimat

Teslimatlarda yaşanan kırılma, ezilme gibi olumsuz durumları minimuma indirmek için ürünlerini portatif ve demonte olarak gönderen Evform.com nakliye sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçiyor. Müşteri isterse mobilyaları kendi kurabiliyor veya isterse Evform’dan uzman çağırıp montajı yaptırabiliyor. Ayrıca, Evform.com satın alınan 30 desi/kilo ve altında olan ürünler UPS Kargo ile 30 desi/kilo üzerinde olan ürünler lojistik firmalarıyla sevk ediliyor. İstisna olarak eğer bölge mobil ise yani lojistik firmasının dağıtım alanı dışında ise ürün 30 desi/kilo üzerinde olsa bile UPS Kargo ile müşteriye gönderiliyor. Hasar oranı %0,5’in altında olan Evform olası bir sorun olsa dahi hasarlı parçanın yenisini ücretsiz olarak gönderiyor.

Önemli olan müşteri memnuniyeti

Öte yandan; Evform’da iade sisteminde de talebin onaylanmasını takip eden 14 iş günü içinde, kapıdan ödeme iadelerinde 3 iş günü içinde banka hesabınıza iade gerçekleşiyor. Müşterilerinin memnuniyetini ön plana alan iş prensibiyle 11 yılda 200 bin mutlu müşteriye ulaşan Evform.com mutlu müşterilerle büyüyor. “Memnuniyet bulaşıcıdır” mottosunu benimseyen Evform müşterilerinden ürün görselleri ve yorumlarını da web sitesinde paylaşıyor.

“Yatırımlarımızı dijital dünyaya yapıyoruz”

Evform.com'dan yapılan açıklamada, “Klasik mobilya satışı her geçen gün azalıyor. Dijital dünyanın içine doğan yeni kuşaklar internetin ne kadar büyük bir dünya olduğunun farkında. Ama koronavirüs salgınının başladığı mart ayından itibaren 40 yaş üstü kesim de alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Mobilya sektörünün dijital temsilcilerinden Evform olarak biz, bu dijital dünyanın ve e-ticaretin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz ve yatırımlarımızı buraya yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Siz de yüzlerce mobilya seçeneğini incelemek ve en uygun fiyata satın almak için hemen www.evform.com adresini ziyaret edebilirsiniz.