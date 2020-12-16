Evini Kirala ile Tatil Anlayışı Değişiyor

Bu konaklama hizmeti, gözde tatil beldelerinde henüz keşfedilmemiş eşsiz manzaralara sahip villaları, aylık, günlük ya da haftalık olarak kiralamanıza olanak sağlamaktadır. Bu şekilde hem ev konforunda ve özgürlüğünde bir tatil yaşayabilir hem de eşsiz manzaralar, havuz ve jakuzi seçenekleriyle tatilinize konaklarken de devam edebilirsiniz. Üstelik tüm bu opsiyonları şeffaflık ilkesine bağlı kalarak bilgi veren Evini Kirala adresinden seçebilir, seçili villaya anında rezervasyon oluşturabilirsiniz.

Tatilde Villa Kiralamanın Avantajları

Villa kiralayarak tatil yapma dünyadaki önemli tatil merkezlerinde kullanılan bir yöntemdir ve Türkiye’de de rağbet gören bir konaklama biçimidir. Villa kiralamanın, ev konforuna sahip olması en önemli avantajken ekonomik olması da tercih nedenlerinden sadece bir tanesidir.

Villa kiralayarak, ev konforunu ve özgürlüğünü tatilde de yaşayabilirsiniz. Tüm temizlik işlerinin siz gelmeden yapıldığı villalar, temel ev eşyalarına sahip olup tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz şekilde size teslim edilir. Kiraladığınız villanın tüm odalarını kullanabilir, tatilinizde arzu ettiğiniz ne varsa rezervasyon esnasında opsiyonlardan seçebilirsiniz.

Tek katlı, dubleks ya da triplex seçeneklerinin olduğu Evini Kirala ile farklı özellikteki evlerden size uygun olanını bulabilirsiniz. Kiralayacağınız villanın oda ve banyo / tuvalet sayısı, villada kaç adet yatak olduğu, havuzlu olup olmaması, site içerisinde bulunup bulunmaması gibi bilgilerle villanın gerçek fotoğraflarına Evini Kirala’nın internet adresinden ulaşabilirsiniz. Kiraladığınız villadaki tüm opsiyonları kullanabilir, çözüm odaklı Evini Kirala ekibi ile tatil boyunca iletişime geçebilirsiniz.

Evini Kirala Ailesinin Ayrıcalıklarını Keşfedin

Evini Kirala ailesi bünyesinde, Türkiye’den ve dünyadan milyonlarca turist çeken gözde tatil beldelerinin el değmemiş bölgelerinde onlarca kiralık villa bulunmaktadır. Bu kiralık villaların rezerve durumları, konumları, oda ve dış mekan çekimleri evinikirala.com adresinde gösterilmektedir. Ayrıca villa ile ilgili ayrıntılı bilgiler, yine Evini Kirala ailesi tarafından paylaşılmaktadır. Şeffaf bilgi politikasının yanında, temizliğe ve hijyene önem veren Evini Kirala, her misafir çıkışında detaylı bir temizlik ve dezenfekte hizmeti vermektedir.

Türkiye’nin en çok turist çeken Kaş beldesinin keşfedilmemiş, nezih bölgelerindeki kiralık villalar, Evini Kirala bünyesindedir. Kiralık villa yoğunluğu turizme en çok yatırım yapan Kalkan’da artmaktadır. Hem tarihi hem de kültürel anlamda, Kaş’ın değerli tatil beldelerinden olan Kalkan’da her zevke, bütçeye uygun kiralık villa, Evini Kirala güvencesiyle, bulunmaktadır. Yine Kaş beldesine bağlı gezilecek, görülecek yerlere yakın ama daha sakin olan İslamlar, Sarıbelen, Üzümlü bölgelerinde de onlarca kiralık villa bulunmaktadır.

Tatil rotası Kaş yerine Fethiye ise, Fethiye’nin Kayaköy, Çalış bölgelerinde kiralık villalar hizmete sunulmaktadır. Ayrıca tüm bölgelerde, muhafazakar tatil seçeneği bulunmakta, balayı, özel gün ve gece organizasyonları yapılmaktadır.

Hemen rezervasyon yapmak için https://www.evinikirala.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.