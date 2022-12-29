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EYT'liler E-devlet ekranına akın etti! E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olmaya hazırlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni EYT düzenlemesini duyurması ardından emeklilik başvuru işlemleri nasıl yapılır sorusu öne çıktı. EYT emeklilik başvurusu E-Devlet üzerinden alınıyor olacak. EYT müjdesi alan emekli adayları E-Devlet ekranına akın etti. Peki, SGK E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte E-Devlet EYT başvuru ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU: E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılacak? www.turkiye.gov.tr
E-devlet eyt başvurusu

EYT'de emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşı kapsarken, emeklilik başvurusunun nasıl, nereden yapılacağına yönelik araştırmalar ön plana çıkmaya başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusunun şartları SGK tarafından paylaşılan video ile duyuruldu.

SGK EMEKLİLİK BAŞVURULARI İÇİN HAZIRLIKLARINI YAPTI

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.

E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

  1. e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
  2. Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
  3. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
  4. SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.
  5. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
  6. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
  7. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
  8. Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
  9. Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
  10. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

E-DEVLET EYT EMEKLİKİK BAŞVURU EKRANI

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU İÇİN AÇILMADI

Emeklilik başvurusu için turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet kapısına girişlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle sorun yaşandı.

"TEKNİK BİR SORUNDAN DOLAYI HİZMETE ERİŞELEMİYOR" NE DEMEK?

'İş hayatım' bölümünden prim günü ve yıl sorgulaması yaparak emeklilik hesaplamak isteyen vatandaşlar 'Teknik bir sorundan dolayı hizmete ulaşılamadı' hatasını alıyor.

EYT'LİLER İLK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN ALACAK?

EYT ile ilgili yasa teklifi önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliği ile kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.

Yasa ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler. Emeklilik dilekçesini ocak ayının 1’inde vermek ile 31’inde vermek arasında bir fark bulunmuyor. Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar. Yığılmadan dolayı emekli aylığı bağlama işlemleri uzun sürse bile 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere emekli aylığı farkını alabilecekler.

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