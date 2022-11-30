Özgün EYT primi eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapabilir mi?
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EYT primi eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yapabilir mi?

EYT prim eksik olan vatandaşlar emeklilik hesaplaması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "EYT’de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı" dedi. Doğum ve askerlik borçlanması yapılarak eksik primler tamamlanmakta. Peki 1999 öncesi sigorta girişi olup primi eksik olanlar borçlanma yaparsa sigorta girişi geriye çekilir mi? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT emeklilik prim nasıl tamamlanır? 1999 öncesi sigorta girişi olup primi eksik olanlar ne yapmalı?
EYT emeklilik için eksik primler nasıl tamamlanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında Meclis'e sunacaklarını belirttiği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin "Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

Emeklilik için primi eksik olanlar ne yapacak?

EYT kapsamına girenlerin prim eksiği varsa bunu birkaç yolda tamamlama imkanı bulunuyor. Erkekler için askerlik, kadınlar için doğum borçlanması primlerin tamamlanması için iki seçenek olarak öne çıkıyor. Düzenleme çıktıktan sonra, primleri tamamlamak için borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağı ise net değil.

Borçlanılarak EYT eksik prim tamamlanır mı?
Borçlanılarak EYT eksik prim tamamlanır mı?

Doğum ve askerlik borçlanmaları sigorta girişini geriye çeker mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği düzenleme 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili ise prim puanı düzenlemesi yaplacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder." dedi.

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