Özgün EYTlinin kıdem tazminatı nasıl verilecek?
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EYT’linin kıdem tazminatı nasıl verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu EYT desteğine yönelik, “36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." dedi. EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek? sorusuna, “Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız.” şeklinde cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Kredi Garanti Fonu EYT desteği çalışana mı verilecek işverene mi?
EYT kıdem tazminatı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi. Bakan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." diye konuştu.

EYT kıdem tazminatı işverene destek nasıl olacak?

Bakan Nebati, şunları kaydetti: "(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "(Ücret artışları ve EYT düzenlemesi) Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım." dedi.

EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

  • EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

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