Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla beklediği EYT düzenlemesi meclise girmesinin ardından yasalaşıyor. Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından kapanan meclis, bugün yeniden çalışmalara başlayacak. EYT'nin mecliste muhalefet tarafından da desteklendiği için hızla yasalaşması bekleniyor. Peki 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT'LİLER İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek. Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

MECLİS'İN GÜNDEMİ EYT

EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

EYT hakkındaki görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" demişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.







