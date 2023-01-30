AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. Akbaşoğlu, "Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı. Teklif daha sonra hızla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

EYT

EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek. EYT yasa taslağı, pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. EYT yasası Şubat ayı içerisinde Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için müracatlar başlayacak.

EYT maaş hesaplaması

EYT maaş hesaplaması nasıl yapılacak?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

EYT'liler de bu süreçte aylıklarını hesaplamaya başladı. Prim gün sayısının fazla olması maaşı olumlu etkiliyor. AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti; SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor. Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalama kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre Emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.

EYT teklifinde hangi maddeler var?

EYT yasa teklifinin ilk maddesinde, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki yer alıyor. İkinci maddesinde, yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emekli olması, üçüncü maddesinde ise taşeronlardan kamu sektörüne geçenlerin emekliliğinin isteğe bağlı olması bulunuyor.







