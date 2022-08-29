Özgün Fed toplantısı ne zaman, eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Fed toplantısı ne zaman, eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararına ilişkin araştırmalar sürüyor. Dolar kuru ve altın fiyatlarını etkilediğinden Fed’in faiz kararı bir hayli kritik öneme sahip olmakta. ABD’de enflasyon rakamları yüksek seyrettiğinden Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin alacağı karar piyasalarda domino etkisi oluşturmakta. Vatandaşlar Fed kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Eylül 2022 Fed toplantı tarihi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fed kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 202 Fed faiz kararı ne olur?
Fed faiz toplantısı

Korona salgını sürecinde küresel ölçekte ekonomiler ağır darbe aldı. Rusya-Ukranya savaşı nedenle hem petrol fiyatlarının yükselmesi hem de gıda krizi ülkelerin enflasyonlarını tabiri caizse raydan çıkardı. ABD’de enflasyon oranları son yıllara nazaran dikkat çeken artışlar yaşandı. Ülkede enflasyon vakaları yıllık oranda 9,1 seviyelerini görürken, ABD Merkez Bankası 1994 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Fed’in toplantılarında çıkan faiz artırımı kararı eylül ayında da devam edip etmeyeceği merak konusu. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı Fed toplantısı hangi gün yapılacak, faiz kararın saat kaçt açıklanacak? İşte detaylar.

Fed eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak. Faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak. FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Fed kararı ne olur?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

Mart ayından bu yana faiz artırımı konusunda istikrarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın sıradaki toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.

ABD enflasyon verisi yükselirken artırımın devamlılığı piyasa yatırımcıları tarafından öngörülüyor. 50 puanlık artırım daha yüksek bir ihtimalde bulunurken 75 puan artırım da gelebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell
Fed Başkanı Jerome Powell

Fed) Başkanı Jerome Powell ne açıklama yaptı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merakla beklenen Jackson Hole konuşmasında görece şahin mesajlarıyla enflasyonla mücadeleye ve faiz artışlarına devam mesajı verdi. Powell, enflasyon kontrol altına alınana kadar ABD ekonomisinin “bir süre daha” sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun büyümede yavaşlama, daha zayıf işgücü piyasası ve hanelerle işletmeler için “biraz sıkıntı” manasına geldiğini söyledi.

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