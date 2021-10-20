Felak ve Nas surelerinin fazileti! Felak ve Nas surelerini okumanın faydaları

Felak ve Nas surelerine "muavvizeteyn" adı verilir.

, Medine döneminde inmiştir ve 5 ayettir.

Felâk

, sabah aydınlığı demektir.

Nas Suresi de, Medine döneminde inmiştir ve 6 ayettir. Nâs, insanlar demektir.

Felak ve Nas Surelerinin Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

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