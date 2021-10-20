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Felak ve Nas surelerinin fazileti! Felak ve Nas surelerini okumanın faydaları

Felak ve Nas surelerine "muavvizeteyn" adı verilir. Muavvizeteyn, iki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur'ân'ın Felak ve Nâs sureleridir. Peki Felak ve Nas surelerinin fazileti faydaları nelerdir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Felak ve Nas surelerinin fazileti! Felak ve Nas surelerini okumanın faydaları
Felak ve Nas sureleri

Felak ve Nas surelerine "muavvizeteyn" adı verilir.

Felak Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 5 ayettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir.

Nas Suresi de, Medine döneminde inmiştir ve 6 ayettir. Nâs, insanlar demektir.

Felak ve Nas Surelerinin Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

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