Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Mamadou Fall'un golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran sarı-lacivertliler, 37 ve 39. dakikalarda Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıya kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe, yine Enner Valencia'nın 52. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 69. dakikada yine Valencia ile dördüncü golü buldu. Kalan bölümde bazı pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini kayıpsız sürdürdü.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maç özeti

8'inci dakikada Mounir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fall'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20'nci dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.

21'inci dakikada Kasımpaşa'nın hatalı pasında topla buluşan topla buluşan Arda Güler meşin yuvarlağı Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.

24'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

33'üncü dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Valencia, penaltı noktası üzerinde müdahale sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

35'inci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Valencia'a meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, ihlal yapıldığını belirterek vuruşu tekrarlattı.

37'nci dakikada topun başına yeniden geçen Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

39'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 1'e çıkardı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

52'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Altay'ın uzun pasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topla ceza yayı önünde buluşan Arda Güler, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi. Üst direkten dönen topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı anki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

62'nci dakikada Arda Güler'in kısa paslaşmalar sonrası Zajc'tan aldığı topu kaleye gönderdiği top auta gitti.

64'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Ferdi'nin meşin yuvarlağı Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

72'nci dakikada Valencia'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rossi'nin vuruşunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Rossi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Emre Mor'un iyi vuramadığı meşin yuvarlak Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 5-1. Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Valencia, ligde 19. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü. Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı. Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı. Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

Crespo cezalı durumuna düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, cezalı duruma düştü. Müsabakanın 71. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada sarı kart gördü.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan ve bu kartla cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Ligde oynadığı son 4 lig maçı ile kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında en az bir gol yiyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı da kalesini koruyamadı. Üst üste son 6 resmi maçında da gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu sürede toplam 8 gole engel olamadı. Fenerbahçe, son olarak iç sahada 4-0 kazandığı Hatayspor müsabakasında gol yememişti.

Batshuayi gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü. Tecrübeli futbolcu, maçın 90+2. dakikasında attığı golle ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti. Batshuayi, ligdeki 10 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 15. golüne ulaştı. Jayden Oosterwolde, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Jayden Quinn Oosterwolde, Kadıköy'e ayak bastı. Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Kasımpaşa maçını locadan takip etti. Öte yandan karşılaşmayı 37 bin 909 biletli seyirci izledi.

Süper Lig 21. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0 Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1



