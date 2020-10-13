Fenerbahçe’ nin Yeni Transferleri Göz Dolduruyor

Oyundan memnun olmayan büyük bir futbolsever topluluğu var. Zamanla takımın ve oyuncuların oturması, uyum sorununun ortadan kalkmasıyla beraber çok daha pozitif ve agresif bir futbol izleyecek olmamız muhtemel.

Geçtiğimiz sezonlar da defansif yönde çok büyük zaaf gösteren Fenerbahçe futbol takımı bu sene bütün defansın değişmesiyle bu zaaflarından kurtulmuş gibi gözüküyor. Deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde de bunu gördük. Yere daha sağlam basan bir defans hattı var. Fenerbahçe bu sezon kalecisiyle beraber daha iddialı bir sezon geçirecek gibi.restspor sayfasında en güncel Fenerbahçe haberlerine ulaşabiliyorsunuz! Bilindiği gibi Fenerbahçe takımı bu sezon önemli transferlere imzasını attı. Dolayısıyla pek çok haberin de gündeminde yer aldı!

Luiz Gustavo ve Orkestrası

Fenerbahçe'de yeni transferlerle birlikte kaliteli bir futbolcu topluluğu bir araya geldi. Bu futbolcular ne kadar uyumlu olurlar bilinmez lakin içlerinde Gustavo gibi bir şef olması hem oyuncuların saha içinde yönetilmelerine hem de takımdaki uyum sorunun bir nebze de olsa azaltılmasına vesile olacaktır. Aynı zamanda Luiz Gustavo'nun antrenmanlardaki çalışkanlığı da dikkat çekiyor.

Onun hırsı, azmi, tecrübesi ve çalışkanlığı tüm futbolculara örnek olmakla beraber onları daha çok motive ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübüne daha çok yıllar hizmet verebilecek kalite ve enerjiye sahip bu futbolcunun Fenerbahçe takımına gerçekten liderlik etmesi bütün sezonun gidişatını etkileyebilir. Her takımın kendi bünyesinde bulundurmak isteyeceği türden bir futbolcu Luiz Gustavo.

Erol Bulut'un Yeni Meydan Okuması

Daha önce Alanyaspor’un teknik direktörlük görevini yerine getiren Erol Bulut, çok daha büyük bir sorumluğun altına girerek Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Çok büyük bir camianın içine giren Erol Bulut bu büyük yükün altından kalkabilir mi, zamanla gözlemlenecektir. Erol Bulut daha önce çalıştırdığı takımlarda mevcut kadronun potansiyelini en üst düzeyde kullanabilme becerisine sahip bir teknik adam olma özelliğiyle bilinmektedir. Ancak baskıya karşı mücadele, büyük beklenti karşısında vereceği reaksiyonlar tüm futbol alemi için merak konusu.

Transfer Şampiyonu

Transferde rakiplerinden çok daha heyecanlı bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe Vedat Muric'in yüksek bir bedelle satılmasıyla da Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limite takılmadan transfer yapabilme hakkına sahip oldu. Yaptığı on yedi transferin birçoğuna bonservis bedeli ödemeyen Fenerbahçe, genellikle tecrübeli futbolcular transfer ederek kısa vadede mutlak başarı hedefine odaklanmış görünüyor. Yolların ayrıldığı futbolcularla da maaş yükünün dengelenmesi sağlanmış oluyor. Bu kadar transferle başarı garanti mi bilinmez ancak Fenerbahçe'den bu sezon güzel bir oyun beklenmektedir. restspor giriş için tıklayın