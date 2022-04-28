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Özgün Oruç tutamayanlar fidelerini kime verebilir? 2022 fidye kaç lira?
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Oruç tutamayanlar fidelerini kime verebilir? 2022 fidye kaç lira?

Fidye miktarı ve fidyenin kimlere verileceği konusu Ramazan'ın son günlerinde merak ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayacak olan Müslüman vatandaşlarımız bu seneki fidye miktarını merak ediyor. Peki, 2022 fidye ne kadar? Fidye kimlere verilir? Oruç fidyesi Ramazan'ın kaçında verilir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fidye ne kadar 2022? Oruç fidyesi kime, ne zaman verilir? (Diyanet fidye miktarı)
Oruç fidyesi 2022

Fidye (fidâ) kelimesi Arapça’da “bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel” anlamına gelir. Ramazan'da oruç tutması mümkün olmayan kişiler oruç fidyesi hakkında ayrıntıları araştırıyor.

FİDYE NE KADAR 2022?

Oruç tutamayanlar, her gün için fidye öderler. Bu fidye miktarı da fitrenin miktarı kadardır. Bu sene fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 40 TL olarak belirlendi. Oruç tutamayan kişi, kaç lira fitre veriyorsa, oruç tutmadığı gün için o miktarda bir fidye vermek zorundadır.

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

ORUÇ FİDYESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

ORUCU BİLEREK TUTMAMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).


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