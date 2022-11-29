Fırında Patates Tarifi (PRATİK)

İster kahvaltı olarak ister yemeklerinizin yanında tercih edebileceğiniz fırında patates tarifi oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli. 30 dakikada hazırlabileceğiniz fırında patates tarifinin bütün detayları haberimizde.
FIRINDA PATATES TARİFİ
MALZEMELER
> 3 adet patates
> 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı kajun baharatı)
> Yarım yemek kaşığı nişasta veya un
> Sıvı yağ
FIRINDA PATATES TARİFİ NASIL YAPILIR?
> Patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin, çok ince olmasın. Eğer ince kabuklu ise patateslerinizi soymanıza gerek yok.
> Dilimlediğiniz patatesleri tepsiye alın ve üzerine baharatları ekleyin ve iyice harmanlayın. Ben tuz, karabiber ve pul biber kullandım ancak sevdiğiniz başka baharatları da ekleyebilirsiniz. ( Kajun baharatı lezzetine lezzet katacaktır)
> Daha sonra tepsiye dizin. Fırında yapacağınız patateslerin tepsiye yapışmaması için yağlı kağıt sermeniz gerekmektedir. Eğer yağlı kağıdınız bulunmuyorsa fırın kabınızı yağlayabilirsiniz.
> Üzerlerine sıvı yağ gezdirelim.
> Önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20- 30 dakika kadar)
> Afiyet olsun.
FIRINDA PATATES KAÇ KALORİ?
Fırında patatesin 100 gramında93 kcal kalori bulunmaktadır.
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