Özgün Fırında Patates Tarifi (PRATİK)
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Fırında Patates Tarifi (PRATİK)

Sofralarımızın vazgeçilmez sebzesi patatesin en güzel, en lezzeti ve en pratik halini sizlerle paylaşıyoruz. Büyük küçük demeden herkesin severek tükettiği patatesin kızartma, haşlama, fırında gibi birçok farklı şekilde yapılışı mümkün. Fırında patates tarifi soslu, baharatlı, kremalı, tavuklu, kaşarlı gibi farklı varyasyonlarda tercih edilebilir. Sizlere bu tarifimizde evlerinizde her zaman bulunan malzemelerle yapabileceğiniz dışı kıtır kıtır içi yumuşacık bir fırında patates tarifini sunuyoruz. İşte Fırında patates tarifi ve püf noktaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırında Patates Tarifi (PRATİK)
Fırında Patates Tarifi

İster kahvaltı olarak ister yemeklerinizin yanında tercih edebileceğiniz fırında patates tarifi oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli. 30 dakikada hazırlabileceğiniz fırında patates tarifinin bütün detayları haberimizde.

FIRINDA PATATES TARİFİ

MALZEMELER

> 3 adet patates

> 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı kajun baharatı)

> Yarım yemek kaşığı nişasta veya un

> Sıvı yağ

FIRINDA PATATES TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin, çok ince olmasın. Eğer ince kabuklu ise patateslerinizi soymanıza gerek yok.

> Dilimlediğiniz patatesleri tepsiye alın ve üzerine baharatları ekleyin ve iyice harmanlayın. Ben tuz, karabiber ve pul biber kullandım ancak sevdiğiniz başka baharatları da ekleyebilirsiniz. ( Kajun baharatı lezzetine lezzet katacaktır)

> Daha sonra tepsiye dizin. Fırında yapacağınız patateslerin tepsiye yapışmaması için yağlı kağıt sermeniz gerekmektedir. Eğer yağlı kağıdınız bulunmuyorsa fırın kabınızı yağlayabilirsiniz.

> Üzerlerine sıvı yağ gezdirelim.

> Önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20- 30 dakika kadar)

> Afiyet olsun.

FIRINDA PATATES KAÇ KALORİ?

Fırında patatesin 100 gramında93 kcal kalori bulunmaktadır.

FIRINDA PATATES TARİFİ ÇEŞİTLERİ

> Soslu Fırında Patates

> Tavuklu Fırında Patates

> Salçalı Fırında Patates

> Kremalı Fırında Patates

> Kıymalı Fırında Patates

> Kaşarlı Fırında Patates

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