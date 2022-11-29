Fırında Patates Tarifi (PRATİK)

İster kahvaltı olarak ister yemeklerinizin yanında tercih edebileceğiniz fırında patates tarifi oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli. 30 dakikada hazırlabileceğiniz fırında patates tarifinin bütün detayları haberimizde.

FIRINDA PATATES TARİFİ

MALZEMELER

> 3 adet patates

> 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı kajun baharatı)

> Yarım yemek kaşığı nişasta veya un

> Sıvı yağ

FIRINDA PATATES TARİFİ NASIL YAPILIR?

> Patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin, çok ince olmasın. Eğer ince kabuklu ise patateslerinizi soymanıza gerek yok.

> Dilimlediğiniz patatesleri tepsiye alın ve üzerine baharatları ekleyin ve iyice harmanlayın. Ben tuz, karabiber ve pul biber kullandım ancak sevdiğiniz başka baharatları da ekleyebilirsiniz. ( Kajun baharatı lezzetine lezzet katacaktır)

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> Daha sonra tepsiye dizin. Fırında yapacağınız patateslerin tepsiye yapışmaması için yağlı kağıt sermeniz gerekmektedir. Eğer yağlı kağıdınız bulunmuyorsa fırın kabınızı yağlayabilirsiniz.

> Üzerlerine sıvı yağ gezdirelim.

> Önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20- 30 dakika kadar)

> Afiyet olsun.

FIRINDA PATATES KAÇ KALORİ?

Fırında patatesin 100 gramında93 kcal kalori bulunmaktadır.

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