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Fıstıklı güllaç tarifi nedir: Fıstıklı güllaç nasıl yapılır?

Ramazan denilince akla gelen ilk tatlı: Fıstıklı Güllaç

Osmanlı zamanında 'güllü aş' olarak bilinen tatlı günümüze Ramazanlarda en çok tercih edilen 'güllaç' olarak geri döndü. İçine eklenen gül suyu ile lezzetinde lezzet kalan tatlı hem hafif hem de serinletecek türden. Peki fıtıklı güllaç tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarifimizi mutlaka deneyin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fıstıklı güllaç tarifi nedir: Fıstıklı güllaç nasıl yapılır?
Fıstıklı güllaç.

Ramazan denilince ilk akla gelen tatlılar arasında olan güllacın yapımı oldukça kolay. Sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz bu lezzet için malzeme ve tarifleri bıraktık. Yapmanızı ısrarla tavsiye ediyoruz. Kolaylıklar...

Fıstıklı güllaç.
Fıstıklı güllaç.

Fıstıklı güllaç tarifi için gerekli malzemeler

1 Ve 1/2 (Yarım) Litre Süt

2 Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

10 Adet Güllaç Yaprağı

Arzu Edilen Kadar Toz Fıstık

Fıstıklı güllaç için malzemeler

Sütü tencereye alın ve ısıtın. Toz şekeri ilave edin. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Sütlü karışımı ısıtın ama kaynatmayın. Geniş bir tepsiye bölünmüş bir yaprak güllaç alın ve bir kepçe sıcak sütten üzerinde gezdirin. Daha sonra nemlenmiş güllaç yaprağını servis tabağına yerleştirin. Kalan yapraklara da aynı işlemi yapın, en son kalan sütü üzerinde gezdirin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine toz fıstık serpin ve dilimleyerek servis edin.

Fıstıklı güllaç kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan fıstıklı güllaç 5 dakikada pişer.

Fıstıklı güllaç tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan fıstıklı güllaç tarifinin kalorisi

187,5 k.kal.

Fıstıklı güllaç yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fıstıklı güllaç için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 40,5 lira.

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