ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı saldırı

ABD'de yetkililer, Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını açıklarken, Başkan Donald Trump, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence şehrinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürdürürken Rhode Island Baş Adli Tabiplik Ofisi’ne bağlı görevliler, vurularak öldürülen iki kişinin cenazesini çıkardı.

