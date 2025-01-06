Türkiye'nin desteklediği Suriye'deki yeni yönetim PKK/YPG işgali altındaki topraklarını kurtarmak için yeni bir operasyona hazırlanırken terör örgütünü kurtarmanın planlarını yapan ABD, Kürt siyasi partileriyle Kamışlı'da bir araya gelerek federasyon için ikna çalışmalarına başladı. Suriye'de yeni dönemin lideri Ahmed Şara ise SDG ile görüşmesinde Suriye'de bölünmeye ve federatif yapıya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.

1 /13 Suriye Milli Güçleri, Türkiye'nin de desteğiyle başket Şam'ı ele geçirerek Esed rejimine son vermişti.

2 /13 Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken terör örgütlerine izin verilmeyeceğinin de altını çiziyor.



3 /13 Öte yandan köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG ise İsrail ve ABD'den yardım talep ediyor.



4 /13 ABD terör örgütünü kurtarmanın peşinde

ABD ise Suriye'de Esed'in devrilmesiyle birlikte köşeye sıkışan terör örgütünü kurtarmak için yeni yönetim ile anlaşarak bie Kürt fedarasyon bölgesi oluşturmanın planlarını yapmaya başladı.



5 /13 ABD'li bir heyetin, Pazar günü Suriye'nin Kamışlı kentinde bazı Kürt siyasi partileriyle Kamışlı'da bir araya geldiği öğrenildi.



6 /13 BasNews tarafından elde edilen bilgilere göre toplantıda, Kürt siyasi partilerinden birleşerek Suriye’nin gelecekteki siyasi sürecine dahil olmaları istendi.



7 /13 Toplantıda, Kürt partilerinin birliğinin Suriye'de fedaratik bir yapı oluşturulmasındaki zorunluluğuna vurgu yapıldı.



8 /13 Fedarasyon sinyali

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin önde gelen isimlerinden Sulaiman Oso, toplantının ardından BasNews’e konuşarak "ABD ve Avrupa’nın Suriye’deki önemini takdir ediyoruz. ABD’nin Suriye ve Orta Doğu’daki rolünün önemini görüyoruz. Toplulukların haklarının desteklenmesi önemlidir" dedi.



9 /13 Oso, Suriye'de federasyon kurulmasıyla ilgili ise "Dünyada birçok güçlü ülke federal bir yapıya sahiptir ve biz, Kürt Ulusal Konseyi olarak Kürt birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.



10 /13 Şara açık açık uyardı

Suriye'nin kuzeyinde terör estiren SDG/PYD örgütünün sözde temsilcileriyle görüşen Şam'daki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini ikrar ederek teröristleri silah bırakmaya çağırmıştı.



11 /13 Şara şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hiçbir surette, özerk ya da federal yönetim adı altında dahi olsa Suriye'nin bölünmesine ve toprak bütünlüğünün bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.

12 /13 Suriye'nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Devlet'ten başka kimsenin elinde silah istemiyoruz, SDG isterse Savunma Bakanlığımız bünyesinde asker olabilir. Ancak silah bırakırsanız görüşmelere devam ederiz" ifadelerini kullandı.