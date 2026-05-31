Ağabey arazi nedeniyle kardeşinin olduğu aracı taradı: 1 ölü 1 ağır yaralı

13:18 31/05/2026, Pazar
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde araz nedeniyle ağabeyin, kardeşinin arabasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi’nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol’un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol’un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hüseyin Şenol’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

