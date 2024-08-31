|
Dünya

Barbar İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait pazar yerini ateşe verdi

Mahmud Hüdayi Uysal
19:55 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
<p>Baskının ardından ateşe verilen Filistinlilere ait bir meyve-sebze reyonu</p>
Baskının ardından ateşe verilen Filistinlilere ait bir meyve-sebze reyonu

Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını 330 gündür devam ettiren barbar İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik zulmünü de sürdürüyor. Öğlen saatlerinde Cenin kentinde kurulan pazar yerine baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri, manav reyonlarını ateşe vererek mal sahiplerini de darbetti. Alçak saldırının ardından bölgede siyah dumanların yükseldiği görüldü. Filistin yönetimine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1/ 7

Pazar yerinin ateşe verilmesinin ardından göğe yükselen siyah dumanlar görüldü.

2/ 7

Filistin yönetimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3/ 7
4/ 7
5/ 7
6/ 7
7/ 7
#İşgalci İsrail
#Batı Şeria
#Cenin
#Gazze
#Soykırım
#Katliam
38 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...