Barbar İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait pazar yerini ateşe verdi

Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını 330 gündür devam ettiren barbar İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik zulmünü de sürdürüyor. Öğlen saatlerinde Cenin kentinde kurulan pazar yerine baskın düzenleyen işgalci İsrail askerleri, manav reyonlarını ateşe vererek mal sahiplerini de darbetti. Alçak saldırının ardından bölgede siyah dumanların yükseldiği görüldü. Filistin yönetimine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1 / 7 Pazar yerinin ateşe verilmesinin ardından göğe yükselen siyah dumanlar görüldü.

2 / 7 Filistin yönetimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7