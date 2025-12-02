Cibaliya’daki yıkılmış camide yaşayan Filistinli aile yağışlar nedeniyle endişeli

İsrail saldırılarında ağır hasar gören Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı’nda bulunan Halifeler Raşidîn Camisi’nin yıkılmış bölümlerine sığınan bir Filistinli aile, çatının çökmesinden endişe ediyor. Bölgede etkili olan yağmurun yapıda yeni çökmelere yol açabileceğinden endişe eden aile, zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

