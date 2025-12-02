Yeni Şafak
Cibaliya’daki yıkılmış camide yaşayan Filistinli aile yağışlar nedeniyle endişeli

13:202/12/2025, Salı
AA
İsrail saldırılarında ağır hasar gören Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı’nda bulunan Halifeler Raşidîn Camisi’nin yıkılmış bölümlerine sığınan bir Filistinli aile, çatının çökmesinden endişe ediyor. Bölgede etkili olan yağmurun yapıda yeni çökmelere yol açabileceğinden endişe eden aile, zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

#Cibaliya
#Filistin
#Gazze
