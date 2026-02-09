Epstein'in gizli parolası deşifre mi oldu? E-posta trafiğindeki gizemli kelime dikkat çekti: Yüzlerce kez bahsedildi tek bir karesi bile yok!

Defalarca tekrarlandı, kameralara hiç yansımadı. Epstein’in e-posta trafiğinde geçen gizemli kelime, yeni bir şifreyi mi ele veriyor? ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın ölümünün ardından kamuoyuna açılan sapkın belgeler, dava dosyasındaki dijital delillerin yeniden incelenmesine yol açtı. Özellikle e-posta trafiği üzerinde yapılan analizlerde, yüzlerce kez tekrar eden ancak kamuoyuna yansıyan hiçbir görüntüde yer almayan gizemli bir kelime dikkat çekti. Yüzlerce kez bahsedilen ancak hiçbir yerde görülmeyen kelime gizli parola ihtimalini gündeme getirdi.
Belgeleri inceleyen bir yayıncı, Epstein ve yakın çevresine ait yazışmalarda İngilizcede “kurutulmuş et” anlamına gelen “Jerky” kelimesinin olağan dışı sıklıkta kullanıldığını ortaya koydu. Ancak mesajlardaki bağlam, bu ifadenin sıradan bir gıda maddesini tarif etmediğini düşündürdü. Yazışmalarda “hareket edebilen”, “yer değiştirebilen” ve “taşınan” bir unsura atıf yapılması, kullanılan dilin şifreli olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Şüpheli uçuş trafiği iddiası
E-postalarla birlikte değerlendirilen bazı kayıtların, söz konusu ifadeyle ilişkilendirilen unsurların özel jetlerle taşındığına işaret ettiği öne sürüldü. Epstein’a ait Karayipler’deki mülkler ile New York arasındaki uçuş trafiğinde, bu başlık altında yürütülen özel bir lojistik organizasyondan söz edildiği iddia edildi.
Yazışmalarda yer alan ve “tarif” olarak adlandırılan bazı ifadelerin ise bilinen mutfak yöntemleriyle hiçbir benzerlik taşımadığı, kullanılan dilin açıkça sembolik ve örtük olduğu değerlendirmesi yapıldı.
“Bir parolanın parçası olabilir mi?”
Araştırmacıların dikkat çektiği en çarpıcı detaylardan biri ise Epstein’ın kişisel alışkanlıklarıyla yazışmalar arasındaki çelişki oldu. Hayatının neredeyse her anı fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alınan Epstein’ın, bu kadar sık bahsedilen “Jerky” ile ilgili tek bir karede bile yer almaması, kelimenin bir şifre ya da parola bileşeni olabileceği iddialarını güçlendirdi.
Kamuoyuna açık hiçbir fotoğraf, video ya da kayıt bulunmaması, söz konusu ifadenin doğrudan bir nesneyi değil, belirli bir sistemi, süreci ya da kodu temsil ediyor olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
Dosya yeniden tartışılıyor
Epstein dosyası, yeni belgelerle birlikte bir kez daha kamuoyunun gündemine gelirken, dijital delillerdeki bu tür detayların davanın karanlıkta kalan yönlerine ışık tutup tutamayacağı merak konusu oldu. İncelemeler derinleştikçe, e-posta trafiğinde kullanılan dilin tesadüf mü yoksa bilinçli bir şifreleme mi olduğu sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı.
Ne olmuştu?
Finans çevrelerindeki nüfuzunu kullanarak reşit olmayan kız çocukları ve genç kadınlara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan belgeler, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin Epstein ile temaslarını ortaya koymuştu.