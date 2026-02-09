Epstein'in gizli parolası deşifre mi oldu? E-posta trafiğindeki gizemli kelime dikkat çekti: Yüzlerce kez bahsedildi tek bir karesi bile yok!

“Bir parolanın parçası olabilir mi?”





Araştırmacıların dikkat çektiği en çarpıcı detaylardan biri ise Epstein’ın kişisel alışkanlıklarıyla yazışmalar arasındaki çelişki oldu. Hayatının neredeyse her anı fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alınan Epstein’ın, bu kadar sık bahsedilen “Jerky” ile ilgili tek bir karede bile yer almaması, kelimenin bir şifre ya da parola bileşeni olabileceği iddialarını güçlendirdi.





Kamuoyuna açık hiçbir fotoğraf, video ya da kayıt bulunmaması, söz konusu ifadenin doğrudan bir nesneyi değil, belirli bir sistemi, süreci ya da kodu temsil ediyor olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.







