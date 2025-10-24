Filistinli Al Amur ailesi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılara karşı nöbet tutuyor

Sık sık Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin fiili ya da sözlü saldırısına uğrayan Batı Şeria'nın EL Halil iline bağlı Masafer Yatta beldesi yakınlarındaki Sarora bölgesinde yaşayan Zaer Al Amour ailesi, arazilerini korumak amacıyla güvenlik tedbirleri alarak akşamdan sabaha kadar nöbetleşe gözcülük yapıyor.
