Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistinli Al Amur ailesi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılara karşı nöbet tutuyor

Filistinli Al Amur ailesi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılara karşı nöbet tutuyor

23:5724/10/2025, Cuma
G: 25/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Sık sık Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin fiili ya da sözlü saldırısına uğrayan Batı Şeria'nın EL Halil iline bağlı Masafer Yatta beldesi yakınlarındaki Sarora bölgesinde yaşayan Zaer Al Amour ailesi, arazilerini korumak amacıyla güvenlik tedbirleri alarak akşamdan sabaha kadar nöbetleşe gözcülük yapıyor.

Sık sık Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin fiili ya da sözlü saldırısına uğrayan Batı Şeria'nın EL Halil iline bağlı Masafer Yatta beldesi yakınlarındaki Sarora bölgesinde yaşayan Zaer Al Amour ailesi, arazilerini korumak amacıyla güvenlik tedbirleri alarak akşamdan sabaha kadar nöbetleşe gözcülük yapıyor.

#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları