Gazze’de ayağını kaybeden Filistinli Nasır hayata tutunuyor

09:002/01/2026, Cuma
G: 1/01/2026, Perşembe
AA
Kuzey Gazze’de İsrail saldırılarında yaralanması sonucu sol bacağını kaybeden Muhammed Ahmed Nasır (44), ailesiyle birlikte Gazze kentinin batısında kurdukları derme çatma bir çadırda yaşamını sürdürüyor. Yaralanmasına rağmen hayata tutunan Nasır, kıtlık ve temel yaşam koşullarının yokluğu altında sebze yetiştirip bakımını yaparak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Karnında şarapnel parçası bulunan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Nasır, yaşam koşullarının iyileşmesini, tedavi için yurt dışına çıkabilmeyi, hareketini kolaylaştıracak protez bir ayağa kavuşmayı ve en temel haklarına erişmeyi umut ediyor.

