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Gazze'de hayatını kaybeden sağlıkçılar için Rotterdam'da kent meydanına bin 200 beyaz ayakkabı yerleştirildi

Gazze'de hayatını kaybeden sağlıkçılar için Rotterdam'da kent meydanına bin 200 beyaz ayakkabı yerleştirildi

22:0110/05/2025, Cumartesi
AA
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına kent meydanında 1200 tane beyaz ayakkabı yerleştirildi. Aktivistler tarafından düzenlenen anma hareketi, adalet çağrısında bulunurken, süregelen çatışmanın sağlık emekçileri üzerindeki yıkıcı etkisine de dikkat çekti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Gazze'de hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına kent meydanında 1200 tane beyaz ayakkabı yerleştirildi.

 Aktivistler tarafından düzenlenen anma hareketi, adalet çağrısında bulunurken, süregelen çatışmanın sağlık emekçileri üzerindeki yıkıcı etkisine de dikkat çekti.

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