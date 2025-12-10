Yeni Şafak
Han Yunus'taki Bilal Bin Rabah Camisi Filistinlilerin barınma merkezi oldu

09:0010/12/2025, Çarşamba
G: 9/12/2025, Salı
AA
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Bilal Bin Rabah Camisi, İsrail ordusunun saldırıları sonucu evleri yıkılan Filistinliler için sığınak haline geldi. Barınma çadırı kuracak alan bulamayan yerinden edilmiş aileler, ibadet için ayrılmış camide kalmak zorunda kalırken, su ve gıda eksikliği nedeniyle zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
