İran'da rejime güçlü destek: Sokaklara akın eden binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı

İran’da hükümetin çağrısıyla çok sayıda kişi, son günlerde ülke genelinde devam eden eylemlere karşı gösteri düzenledi. Başkent Tahran’daki İnkılab Meydanı’nda toplanan İranlılar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
İran’da 28 Aralık’ta başlayan rejim karşıtı gösteriler devam ederken binlerce rejim yanlısı da Tahran’ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentler sokaklara akın etti.
İran’da ABD ve İsrail'in etki ajanlığıyla parlatılarak 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor.
Rejim karşıtları başkent Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protestolarını sürdürürken bu kez rejim destekçileri sokaklara akın etti.
Tahranlı yetkililerin çağrılarının ardından binlerce rejim yanlısı Tahran’ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplandı.
Başkent Tahran’da İnkılap Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney’in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları "Amerika’ya ölüm!" ve "İsrail’e ölüm!" sloganları attı.
İran’da protestolar hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025’te başlamış ve ABD ile İsrail'in etki ajanlığı kıskacında kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönmüştü.
Öğrencilerin de 30 Aralık’ta katıldığı gösteriler büyük şehirlere de yayılmış, 2 Ocak’ta kimliği belirsiz silahlı gruplar sokaklarda görülmeye başlanmıştı.