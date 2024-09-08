Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları'na görkemli açılış töreni

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları görkemli törenle açıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları açılış töreninde "Geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ediyoruz" dedi.
Astana Arena Stadı'nda düzenlenen açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Reisi Rüstem Minnihanov, Yakutistan (Saha) Cumhuriyeti Başkanı Aysen Nikolayev, Moğolistan'ın eski Cumhurbaşkanı Enhbayar Nambarın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Birleşmiş Milletler, UNESCO, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Türk Kültür ve Miras Vakfı, Avrupa Birliği gibi uluslararası teşkilatların da temsilcileri katıldı.
Töreni Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da izledi.
“Büyük Bozkırda Buluşma” sloganıyla bu kez Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı katılımcı ülkelerin bayraklarının ve takımların resmi geçidiyle başladı.
Kazakistan milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tokayev açılış konuşmasını yaptı. Tokayev, uluslararası ölçekteki bu etkinliği izlemek için bizzat gelen kardeş devletlerin liderlerine teşekkür etti.
Dünyadaki göçebe uygarlığının doğduğu ve geliştiği toprakların şimdiki Kazakistan sınırları olduğuna işaret eden Tokayev, “5 bin yıl önce göçebeler atı evcilleştirerek tüm dünyaya yayılan bir binicilik kültürünün temelini oluşturdular. Ustaları, gelişmiş silahlar ve mücevherler yaptılar. Bunun canlı kanıtı Saka dönemine ait “Altın elbiseli adamlardır. Kazak toprakları dünyaya Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi bilimin ve hümanist fikirlerin gelişmesine önemli katkılarda bulunan seçkin şahsiyetleri kazandırdı. Bu uçsuz bucaksız bozkırda farklı zamanlarda Hun İmparatorluğu ve Türk Kağanlıkları, Altın Ordu ve Kazak Hanlığı yükseldi.” ifadelerini kullandı.
Dünya Göçebe Oyunları'nın paha biçilemez mirasın genç nesillere aktarılması açısından özel bir proje olduğunu kaydeden Tokayev, “Bundan 10 yıl önce bu oyunları ilk kez düzenleyen Kırgız kardeşlerimize minnettarız. Dünya Göçebe Oyunları'na dünyadaki geleneksel sporların en büyük yarışması ve göçebelerin olimpiyatları diyebiliriz.” diye konuştu.
Tokayev, Dünya Göçebe Oyunları'nın uluslararası dayanışmanın güçlenmesine de yardımcı olacağına inandığını belirterek oyunlara katılan sporculara başarılar diledi.
5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine göçebelerin zengin tarihi, kültürü ve geleneklerini canlandıran renkli sahneler damga vurdu. Özellikle Sakalar döneminin, Tarihi İpek Yolu'nun ve Türk halklarının eski savaş geleneklerinin yer aldığı sahneler seyircilerin büyük beğenisini topladı.
Yaklaşık 2,5 saat süren 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimaş Kudaybergen'in sahnesi ile sona erdi.
“Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları” olan Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katılımıyla 13 Eylül'e kadar sürecek.
Kazakistan ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın Astana Arena Stadı'ndaki açılış töreninde Erdoğan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen geleneksel sporculara hitap etti.
Erdoğan, açılışta tamamen dolan 30 bin kapasiteli stadyumda yaptığı konuşmada "Ulu Dala Dübiri (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Astana'da gerçekleştirilen bu büyük buluşma, sadece sporcular için değil inanıyorum ki aynı zamanda Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere tüm ülkeler arasında yeni dostluklar, işbirlikleri ve kültürel alışverişlerin başlangıcı olacaktır." dedi.
Organizasyonun sadece geleneksel sporların bir araya geldiği bir "arena" değil aynı zamanda ortak kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma konusunda kararlı olunduğunu tüm dünyaya gösteren bir buluşma olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biliyoruz ki anavatanım Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik, ortak tarihimizden ve değerlerimizden beslenen köklü bir bağdır. Yine dost ve kardeş ülkelerin Dünya Göçebe Oyunları'nda göstermiş olduğu dayanışma ruhu, dünyanın bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu muhabbet bağlarını güçlendirmektedir. Bugün burada, bu bağın bir kez daha güçlendiğini görmek bizler için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.
Ülkenin yakın zamanda sel felaketi yaşadığına değinen Erdoğan, şunları söyledi:
"Kazakistan, büyük bir sel felaketi yaşamış olmasına rağmen, bu zorluğun üstesinden gelmiş ve bu oyunların başarıyla düzenlenmesi için büyük çaba göstermiştir. Astana'nın bu organizasyona verdiği önem ve gösterdiği özveri, sadece Kazak halkının gücünü ve direncini değil aynı zamanda geleneklerimize derin bağlılığı da yansıtmaktadır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev başta olmak üzere, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."
"Bu sporlar, sadece bir yarış değil"
Erdoğan, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada 22 ülkede 32 üyemizle, geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ediyoruz. Bu sporlar, sadece bir yarış değil, kültürel zenginliklerimizin, dostluğun ve dayanışmanın sembolüdür." diye konuştu.
Geleneksel sporların kurumsallaşması kadar dilde, fikirde ve işte birlik açılımlarını da önemsediklerini belirten Erdoğan, "Bu açıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih ve köklü kültürlere dayanan bir kardeşlik çatısı altında, güçlü bağlarla geleceğe yürümesi hepimiz için ümit veriyor. Bu teşkilat, Türk dünyasının küresel düzeyde sesini daha da yükseltmekte ve ortak değerleri yaşatmaya devam etmektedir." dedi.
Erdoğan, "Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta geleneksel sporlara verdiği önemi vurgulamak isterim. Kendisi, geleneksel sporların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda sürekli desteğini göstermektedir. Bu destek, bizim için büyük bir güç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
"Tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dileyelim"
Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, şunları söyledi:
"Bugün, sporun birleştirici gücünü kutlarken, dünyanın başka yerlerinde yaşanan acı ve insanlık dramlarını da elbette unutmuyoruz. Özellikle Gazze'de yaşanan insani krizin bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi için tüm dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Dayanışmanın ve merhametin, insanlık değerlerinin en üst seviyede yaşandığı bu organizasyonda, tüm insanlık için barış, kardeşlik ve huzur dileyelim."