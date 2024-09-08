Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları'na görkemli açılış töreni

Geleneksel sporların kurumsallaşması kadar dilde, fikirde ve işte birlik açılımlarını da önemsediklerini belirten Erdoğan, "Bu açıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih ve köklü kültürlere dayanan bir kardeşlik çatısı altında, güçlü bağlarla geleceğe yürümesi hepimiz için ümit veriyor. Bu teşkilat, Türk dünyasının küresel düzeyde sesini daha da yükseltmekte ve ortak değerleri yaşatmaya devam etmektedir." dedi.





Erdoğan, "Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta geleneksel sporlara verdiği önemi vurgulamak isterim. Kendisi, geleneksel sporların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda sürekli desteğini göstermektedir. Bu destek, bizim için büyük bir güç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.







