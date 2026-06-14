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Kerkük Valisi Ağa'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Kerkük Valisi Ağa'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

21:0214/06/2026, Pazar
AA
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Irak'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın cenazesi Kerkük şehrinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Kenan Ağa'nın cenazesi bugün Kerkük'e getirildi.



Kerkük'teki Fetih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Ağa'nın cenazesi Türkmen Şehitler Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Ağa'nın yakınlarının yanı sıra Irak Türkmen Cephesi başkan yardımcıları, parti yetkilileri, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük il meclisi üyeleri, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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